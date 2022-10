Alessandro Greco torna su Rai2, il conduttore si riprende il sabato con Cook40′ Torna con la seconda stagione lo show elogio dello slow food, con cui Greco aveva debuttato nell’aprile del 2022. Ospite della prima puntata, Carmen Russo.

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Greco torna su Rai2 alla guida di "Cook40′", lo show con cui aveva rimesso piede in Rai nella primavera del 2022, con un'accoglienza molto positiva da parte del pubblico.

COOK40’ tornerà nella modalità con cui si era già presentato al pubblico, a partire dal 15 ottobre alle 11.15 su Rai2, con Carmen Russo ospite della prima puntata. Il programma continua a voler rappresentare un inno per chi ama lo “slow food” e la convivialità, ma che non ha molto tempo da dedicare ai fornelli. In tutto sono “40” sono i minuti a disposizione per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da 3 portate e naturalmente i minuti restano il pretesto per permettere all'ospite della puntata di potersi raccontare. Il senso è quello di provare a

Quello condotto da Alessandro Greco è un format tv originale che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti. A giudicare la capacità dell’ospite di ogni singola puntata ci sarà un’esperta di cucina, Angelica Sepe che commenterà i singoli passaggi delle preparazioni dei piatti e decide, con l’assegnazione della PARANNANZA D’ORO, solo se la prova sarà stata superata. A fare da tutor uno Chef che accompagna l’ospite di puntata durante la scelta, la preparazione e la realizzazione del menù e lo assiste in ogni singolo passaggio. Nella prima puntata ci sarà lo chef Carlo Olivari, chef napoletano.

Nuovo occasione per Alessandro Greco, dunque, che dopo il successo di Zero e Lode nel 2017-2018, aveva trovato l'occasione di Miss Italia, il concorso di bellezza tornato in Rai nel 2019. Occasione che non si era ripetuta l'anno dopo, anche in virtù della questione Covid, ma che potrebbe ripresentarsi quest'anno con le voci di un possibile ritorno di Miss Italia sulle reti del servizio pubblico.