Stefano De Martino torna con Stasera Tutto è Possibile, tutte le novità dello show di Rai2 Torna dal 26 settembre Stasera Tutto è Possibile, in prima serata su Rai2, con alla conduzione Stefano De Martino. Non mancheranno novità nel comedy show con tante riconferme.

A cura di Ilaria Costabile

Torna a partire da lunedì 26 settembre in prima serata "Stasera Tutto è possibile", il comedy show di Rai2 che consacra Stefano De Martino come uomo di punta dell'intrattenimento della seconda rete della tv di Stato. una edizione con non poche novità che promette di far divertire il pubblico.

Le novità di Stasera Tutto è Possibile

Una grande scommessa vinta per la Rai e soprattutto per l'ex ballerino di Amici, che ha dimostrato di saper portare avanti un progetto che nel tempo è diventato uno degli show più seguiti della seconda rete. Raggiunto dall'Ansa, che sottolinea questa sua bravura, il conduttore dichiara: "Non mi ci sento. Penso che tutti insieme formiamo una bella squadra, ma, certo, fa piacere ricevere tanta fiducia". Una fiducia conquistata grazie al supporto di compagni di viaggio come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni che hanno arricchito la trasmissione, a cui quest'anno si aggiungono due ospiti d'eccezione, come racconta lo stesso De Martino : "A loro abbiamo affiancato personaggi inattesi, da Arisa a Rocco Siffredi". Tra i presenti non mancherà anche Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni diventate imperdibili e virali.

Da Bar Stella allo show di Jimmy Fallon

Tornerà anche Bar Stella, lo show in seconda serata, condotto e voluto da Stefano De Martino che è stato riconfermato da Stefano Coletta, il quale ha lasciato carta bianca al 33enne, con la sua voglia di costruire un programma che ricordi i fasti della televisione di Renzo Arbore, che firma anche come autore. Ma a De Martino è stato affidato anche il riadattamento di uno show che strizza l'occhio all'intrattenimento americano, si tratta del That's my Jam, negli States condotto da Jimmy Fallon, e di cui dice:

