Alessandro Gassmann sul figlio Leo: "Gli avevo sconsigliato di interpretare Califano, ma ha insistito" Ospite a Domenica In su Rai1, Alessandro Gassmann parla del rapporto con suo figlio Leo e della sua interpretazione di Franco Califano nell'omonimo film: "Gli ho detto che se l'avessero preso non avrebbe dovuto accettare, ma lui ha insistito e ha fatto bene".

Alessandro Gassmann, ospite nella puntata di domenica 29 dicembre di Domenica In su Rai 1, parla a Mara Venier del suo film da regista Questi Fantasmi e del rapporto con il figlio Leo.

Alessandro Gassmann: "Sognavo di dirigere Questi Fantasmi"

"È il quarto film come regista, so che a questo ci tieni particolarmente" commenta Mara Venier a proposito di Questi Fantasmi, in onda lunedì 30 dicembre su Rai1. "Mi è stata affidata una delle più importanti commedie di Eduardo De Filippo, sognavo di farlo. Ho cercato di fare il massimo che potevo. Non volevo rovinarlo del tutto" scherza Gassmann. "Sono cittadino onorario di Napoli, è una città che mi richiama in continuazione – continua l'attore – Il personaggio che interpretavo nella serie I Bastardi di Pizzofalcone si chiamava Giuseppe Lojacono e Pasquale Lojacono è il protagonista di Questi Fantasmi. Ci sono molte coincidenze".

Alessandro Gassmann sul figlio Leo: "Si impegna e ha successo"

"Anche tuo figlio Leo ti dà grandi soddisfazioni" osserva la conduttrice. "È una scoperta, una continua sorpresa positiva. Sono molto grato per il figlio che è, si comporta molto bene. Si impegna e ha successo – concorda l'ospite – Fa il mestiere che ama che è quello del cantante ma è anche un attore". Leo Gassmann ha debuttato come protagonista in Califano, film diretto da Alessandro Angelini che ripercorre la storia del cantautore. "Ha avuto molto successo lì. Quando mi ha chiamato per dirmi del provino io gli ho chiesto ‘Ma tu non fai il cantante?‘ Perché hai fatto il provino? – rivela Alessandro Gassmann – Gli ho detto che se l'avessero preso non avrebbe dovuto accettare. Gli ho spiegato ‘Ti chiami Gassmann e Calfiano è amatissimo, se sbagli una cosa sei finito, non ti fanno più entrare al cinema'. Lui ha insistito e ha fatto bene. È stato molto bravo. Sta continuando e ha fatto altri due film, sta lavorando tanto".