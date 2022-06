“Alessandro Cattelan pronto per la seconda serata di Rai2 a partire da settembre” Alessandro Cattelan sarebbe in procinto di approdare in Rai, con uno show in seconda serata su Rai2. La scia sarebbe quella di ”E poi c’è Cattelan” e dovrebbe partire da metà settembre, per tre sere a settimana.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo alla conduzione dell'Eurovision Song Contest, Alessandro Cattelan sarebbe in procinto di approdare nuovamente in Rai con un nuovo programma, collocato nella seconda serata di Rai2. Questo è quanto anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, il quale ha dichiarato che il conduttore dovrebbe iniziare a metà settembre e che si starebbero ancora definendo i dettagli della messa in onda.

Un nuovo show per Alessandro Cattelan

È ormai da quando Cattelan ha lasciato Sky, dove da anni primeggiava con la conduzione di "X Factor", ma anche del suo personalissimo e scoppiettante EPCC (È poi c'è Cattelan), che il conduttore stare cercando una nuova collocazione. Se l'esperimento di "Da grande", in prima serata su Rai1, non ha dato i risultati sperati, almeno in termini di ascolti, la sua presenza all'Eurovision è stata a dir poco calzante, ragion per cui si starebbe aprendo una nuova possibilità nel palinsesto della tv di Stato, per tre serate di seguito: martedì, mercoledì e giovedì. Stando a quanto anticipato da Dagospia, quindi, si tratta di uno show che ricalcherebbe i contorni del vecchio format di cui era protagonista, che si potrebbe definire come una versione italianizzata del Saturday Night Live di Jimmy Fallon.

L'esperienza su Netflix

Intanto, oltre alla conduzione televisiva e al lavoro in radio che non ha mai abbandonato, Cattelan è stato protagonista di una serie Netflix di sua invenzione dal titolo: "Una semplice domanda", durante il quale ha avuto modo di chiacchierare con personaggi noti dello spettacolo e non solo, tra gli altri Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli, su un tema particolarmente insidioso, ovvero la felicità. Un esperimento piuttosto ben riuscito, a metà tra il documentario e il talk, con il quale il noto volto tv ha messo a nudo se stesso, ma anche i suoi ospiti, entrando nelle maglie di un racconto decisamente molto più personale e meno goliardico del solito.