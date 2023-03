Alessandro Cattelan e Lino Guanciale nella casa del GF Vip, l’ironia sui concorrenti e sul reality Lino Guanciale ha partecipato alla puntata di Stasera c’è Cattelan trasmessa martedì 7 marzo. Particolarmente riuscito lo sketch con Alessandro Cattelan, in cui l’attore ha interpretato un fantasma in cerca di un appartamento da infestare. La sua scelta è ricaduta sulla casa più famosa d’Italia.

A cura di Daniela Seclì

Lino Guanciale è stato tra gli ospiti della puntata di Stasera c'è Cattelan trasmessa martedì 7 marzo su Rai2. L'attore si è raccontato, spiegando che se prima la sua stanchezza dipendeva dal lavoro, ora dipende da suo figlio quindi "ha molto più senso". E ha aggiunto: "Cominci ad apprezzare delle cose che prima non avresti mai detto, come cambiare un pannolino, fare un bagnetto a un essere che, come sport, schizza cose da tutte le parti". Poi, l'esilarante sketch con Alessandro Cattelan.

A Stasera c'è Cattelan, l'ironia sui concorrenti del GF Vip

Alessandro Cattelan, ovviamente con ironia, ha fatto sapere che presto lui e Lino Guanciale lavoreranno a una nuova fiction di Rai2: "Parla di un fantasma, un po' come La porta rossa, alla ricerca di una casa da infestare, che viene aiutato da un agente immobiliare che è anch'egli un fantasma. È stato bello lavorarci, anche se faticoso". Lino Guanciale gli ha fatto eco: "Abbiamo dovuto fare un lavoro sul linguaggio molto profondo. Tutta una preparazione che vedrete e sentirete, perché i fantasmi parlano in un modo molto particolare". Ed entrambi hanno spiegato che i fantasmi fanno un vibrato sulla lettera "u".

Fantasmi, l'esilarante fiction con Alessandro Cattelan e Lino Guanciale

Così, ha avuto inizio il video dell'esilarante sketch. Dopo avere visitato un paio di case, che non hanno convinto il fantasma interpretato da Lino Guanciale, i due spiritelli si sono diretti verso la casa del Grande Fratello Vip. Guanciale ha esclamato: "Questa casa mi sembra di averla già vista". E Cattelan: "È una casa in condivisione dove ci sono coinquilini famosissimi. Pensi che qui ci hanno abitato Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, insomma gente…Poi, ci sono anche Nicole Murgia, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria". Guanciale, dopo aver finto stupore per ogni singolo nome, ha concluso: "Allora è già infestata. Mi ha convinto, la prendo".