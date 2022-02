Alcuni programmi Rai verso la cancellazione, ecco quali sono In vista dell’estate alcuni programmi inseriti nel palinsesto televisivo di Rai1 potrebbero essere cancellati. Si tratta dello show di Serena Autieri, Dedicato, e anche di quello che la scorsa estate aveva visto alla conduzione Anna Falchi e Beppe Convertini.

A cura di Ilaria Costabile

I palinsesti televisivi di Rai1 sono in continua evoluzione e dalla stagione estiva a quella invernale, non mancano cambiamenti nella struttura dei vari programmi che compongono la scaletta delle varie giornate. Se alcuni show hanno avuto un certo riscontro da parte del pubblico, altri non si può dire siano stati premiati in termini di ascolti televisivi e questo potrebbe aver spinto i dirigenti delle varie reti ad eliminare alcuni programmi. Si tratta in primis di contenitori di intrattenimento, mentre quelli di "infotainment", come si suol dire, pare abbiano già ritrovato una loro risoluzione.

Lo show di Serena Autieri non sarà riconfermato

Tra i programmi che avevano fatto la loro comparsa nei mesi della scorsa estate, c'era "Dedicato" con Serena Autieri, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25, una fascia centrale del mattino, per poi essere confermato nei palinsesti estivi, ma traghettato nel fine settimana, nel primo pomeriggio del sabato, ovvero dalle 14 alle 15.15. La nuova collocazione, come quella originaria d'altronde, non hanno trovato una grande risposta da parte del pubblico e, infatti, in termini di ascolti non si può dire che il programma dell'attrice partenopea abbia brillato. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, quindi, lo show sarà eliminato dai palinsesti televisivi e bisognerà cercare un sostituto che vada ad occupare quella fascia oraria.

Il futuro di Anna Falchi e Beppe Convertini

Altro programma che non sarà riconfermato, invece, è Uno Weekend, lo spin off di Unomattina Estate, al cui timone lo scorso anno vi erano Beppe Convertini e Anna Falchi. Lo show non ha convinto i telespettatori e, quindi, non sarà riconfermato nei prossimi palinsesti tv. La coppia veniva da una precedente conduzione insieme, ovvero quella di "C'è tempo per…" trasmissione sempre collocata nella mattina di Rai1 che, però, è stata bloccata alla fine di settembre 2020.