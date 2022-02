Estate in Rai, confermati alla conduzione del daytime Roberta Capua e Gianluca Semprini Primi nomi per l’estate di Rai1. Il pomeriggio della rete ammiraglia sembra che, dopo il riscontro positivo dello scorso anno, tornerà nelle mani di Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ancora in forse, invece, i programmi del mattino.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene l'estate sia ancora lontana, in Rai già si pensa a come organizzare il daytime delle reti principali che, come di consueto, in vista della bella stagione modificano i palinsesti con programmi nuovi e versioni leggermente aggiornate di quelli già in corso. Stando a quanto riportato da TvBlog alcuni nomi sarebbero già stati confermati alla conduzione, dopo il successo delle edizioni estive dello scorso anno. Non mancheranno, ovviamente, delle novità ed ecco chi sono i conduttori che rivedremo in tv già a partire dalla prossima estate.

Il pomeriggio estivo in Rai

Le prime conferme arrivano nel pomeriggio di Rai1. Dopo una prima conduzione che ha riscontrato non pochi consensi da parte del pubblico, oltre che di tenuta del programma, torneranno al timone di Estate in Diretta, Roberta Capua e Gianluca Semprini. L'approccio educato, accogliente, ma per niente affettato ha reso la coppia tra le più amate delle varie edizioni estive dello show, tanto che l'ex Miss Italia e il giornalista hanno conservato il loro posto in tv. Dopo l'esperienza del Primafestival, la conduttrice ritorna in prima linea, dimostrando di essere tornata di diritto tra i volti più amati del palinsesto di Rai 1. Nel pomeriggio di Rai2, invece, ritorna Pierluigi Diaco, con un nuovo progetto dal titolo "Signora mia", in cui torneranno racconti e interviste "a tu per tu".

Nuovi conduttori per Unomattina Estate

Se per il pomeriggio i dirigenti delle varie reti Rai sembrano aver trovato una quadra, salvo possibili cambiamenti, è la mattina che risulta ancora in forse. Non mancherà, ovviamente, "Uno Mattina Estate", in cui si affiancheranno un giornalista del Tg1 con un altro volto noto della quotidianità televisiva. Tra i nomi riportati da TvBlog, spunta quello di Massimiliano Ossini, che è già stato al timone dello show in passato e potrebbe affiancare Valentina Bisti, a cui era già stata affidata un'edizione del noto contenitore mattutino di Rai1. A questo proposito, però, dal telegiornale della rete ammiraglia sono emersi anche i nomi di Isabella Romano e Giorgia Cardinaletti.