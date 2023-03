Alberto De Pisis: “Mi sentivo diverso e mi menavano, l’amore con Gaetano è stata la mia rinascita”

Nel corso della puntata del 20 marzo del Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha raccontato la sua storia, ripercorrendo gli eventi più significativi della sua vita, dalla separazione dei genitori quando aveva 7 anni, al suo primo amore da adolescente, fino al rapporto con il padre.

É un vissuto fatto di amore ma anche di tanta sofferenza quello di Alberto De Pisis, come lui stesso ha raccontato nella casa del GF Vip. Fin da piccolo ha dovuto affrontare la separazione dei suoi genitori, scegliendo di vivere con la madre e allontanandosi dal padre, persona riservata e dal carattere rigido:

Quando i miei si sono separati, ho preferito stare con mia madre. Mio padre è una persona legata alla disciplina, ma la sua presenza mi è mancata. Io per mio padre piango anche da solo. Non parlo di lui qui perché lo voglio tutelare. Penso di non essere quello che i miei genitori volevano per me.