Alberto De Pisis litiga con Daniele Dal Moro al GF Vip: “Non mi piacciono le reazioni aggressive” Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione tra Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis. Il modello si è infastidito perché il coinquilino lo ha accusato di non fare nulla nella casa per quanto riguarda l’ordine e le pulizie. L’influencer ha risposto: “Non puoi reagire in modo così aggressivo”.

A cura di Elisabetta Murina

Accesa discussione tra Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis nella casa del Grande Fratello Vip. La scintilla si è accesa per via delle pulizie del giardino dopo un barbecue tutti insieme. Lo scontro ha poi portato a galla tensioni e incompatibilità tra i due inquilini di Cinecittà.

La discussione tra Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis

Dopo una grigliata tutti insieme, Charlie Gnocchi ha chiesto aiuto ai coinquilini per sistemare il giardino. Alberto De Pisis ha declinato l'invito e ha suggerito di chiedere a chi non aveva partecipato alla fase della preparazione. Daniele Dal Moro si è sentito chiamato in causa e tra i due è scoppiata la discussione, che si è poi spostata in cucina. Il modello ha spiegato al coinquilino di essersi infastidito perché crede che nella casa lui sia "l'unico che si lava sempre la sua roba". Ha poi aggiunto: "Hai detto testuali parole ‘diciamolo a chi non fa niente'. Non nasconderti dietro un dito, quando dici una cosa quella è. Non cercare di addolcirmi la pillola".

La risposta di Alberto De Pisis

Il ragazzo ha subito chiarito la sua posizione, spiegando che le sue parole non erano riferite direttamente a Daniele, ma in generale agli altri coinquilini che in quel momento non erano impegnati. "Ho detto: ‘Dillo a chi non sta facendo qualcosa, intendevo in questo contesto della casa'. Non puoi prenderla con questa aggressività. Non mi piacciono le reazioni aggressive". A quel punto Daniele ha risposto: "Un giorno ti faccio vedere cosa è una reazione aggressiva. Non mi fare la morale, tranquillizzati tu. Pensi che parlo con le telecamere". Alberto poi fa levare gli occhiali da sole all’amico perché crede che non sia rispettoso rivolgersi a qualcuno senza guardarlo negli occhi. I due non hanno ancora chiarito quanto accaduto, che ha portato a galla anche qualche questione in sospeso.