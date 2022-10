Alberto De Pisis fa una scenata di gelosia a Edoardo Donnamaria, la reazione di Antonella Fiordelisi Al Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha reagito male quando ha appreso la decisione di Edoardo Donnamaria di dormire insieme ad Antonella Fiordelisi.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis ha avuto una lite con Edoardo Donnamaria. Alla base dello scontro, la gelosia. Come riporta il sito del reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, il volto di Forum avrebbe deciso di dormire con Antonella Fiordelisi e ciò ha fatto scaturire la reazione di Alberto.

La lite tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria

Sul sito del Grande Fratello Vip si legge: "Che Alberto De Pisis sia attratto da Edoardo Donnamaria è ormai chiaro e per questo non prende bene il fatto che dorma con Antonella Fiordelisi nella sua stessa stanza". In effetti, Alberto – nel vedere Edoardo nel letto di Antonella – è apparso subito contrariato. Ma Donnamaria ha replicato seccamente: "Se io voglio dormire qua stanotte, dormo qua. Se Elenoire dice che posso dormire qua e io voglio farlo, dormo qua". E De Pisis lo ha accusato di comportarsi come un bambino: "Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così".

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, allora, sono usciti dalla stanza per parlare di quanto accaduto. La gieffina si è detta convinta che Edoardo abbia sbagliato a dare troppa confidenza ad Alberto De Pisis, alla luce dell'interesse che quest'ultimo prova per lui:

Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza.

Edoardo non è apparso d'accordo e ha attribuito il comportamento di Alberto a un fraintendimento: “Ma stai scherzando? Ma che pensi che è il primo gay che frequento? Nessuno ha mai pensato che io fossi innamorato di lui. Uno ce n’è, si vede che ha pensato male. Perdonami, visto che uno su cento che ne ho conosciuti lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no?”. Fiordelisi ha tagliato corto: "Non si deve dare troppa confidenza a una persona a cui piaci perché la fai stare male".