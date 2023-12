Al Grande Fratello lite tra Rosy Chin e Federico Massaro: “Prepotente e presuntuoso, stammi lontano” Al Grande Fratello, Rosy Chin furiosa: “Impara l’educazione, maleducato. Ma pensa te questo. È venuto il re a dominarmi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Tensione nella casa del Grande Fratello. In mattinata, Federico Massaro ha avuto uno scontro con Rosy Chin. Mentre era in bagno a prepararsi, la concorrente lo avrebbe bagnato senza volerlo. Il gieffino, allora, ha rimarcato l'accaduto con dei toni che hanno fatto saltare i nervi a Rosy. Tra loro, è nato un diverbio. Ma andiamo con ordine.

Lo scontro tra Rosy Chin e Federico Massaro

Federico Massaro ha spiegato a Rosy Chin: "Comunque per chiarezza Rosy, se io sto usando il lavandino e ti dico: ‘Va bene vieni, ma non bagnarmi', è così. Punto. Ok? È così, punto, è educazione". I suoi toni hanno lasciato basita Rosy, che ha replicato: "Punto, cosa! Io sono venuta qua e ho detto: ‘C'è la mia trousse, posso lavarmi qua che sono più comoda?' Ma se ho gli occhi chiusi, come posso vedere se ti bagno?". E, sempre più irritata, ha continuato: "Ascoltami, a me "punto" non lo dici. È educazione anche non essere prepotenti e presuntuosi".

Grande Fratello, Rosy Chin chiede a Federico Massaro di non parlarle più

Federico Massaro, allora, ha assicurato che la vera prepotente è stata lei, ma Rosy ha rispedito l'accusa al mittente: "Tu sei prepotente". Poi, ha deciso di ergere un muro tra lei e il concorrente: "Facciamo una cosa, stammi lontano. Ma pensa te se io devo essere presa in giro da un ragazzino". Massaro si è spazientito: "Ma chi ti credi di essere. Sono stato educato, gentile, ti ho dato il posto. Ti ho detto: ‘Non bagnarmi, svegliati'". Rosy Chin, alzando la voce, lo ha invitato a imparare l'educazione e di non parlarle più con supponenza:

Tu chi ti credi di essere. Ma smettila. Punto a me non lo dici. Svegliati che? Ma svegliati tu. Impara tu l'educazione. Maleducato. Ma pensa te questo. È venuto il re a dominare me. È da ieri che mi prendi di mira. Non mi parlare con supponenza.