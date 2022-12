Al GFVip fanno uno scherzo a Charlie Gnocchi, lui furioso chiede provvedimenti agli autori Nella casa del Grande Fratello Vip c’è non poca tensione tra gli inquilini dopo lo scherzo fatto di cui Charlie Gnocchi è stato il protagonista. Allo speaker non è piaciuta l’evoluzione della faccenda e ne ha parlato anche con gli autori del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fraello Vip c'è maretta da ormai due giorni, da quando alcuni dei concorrenti hanno organizzato uno scherzo a Charlie Gnocchi che, inizialmente, sembrava stare al gioco, ma poi ha smentito quanto raccontato dagli inquilini, descrivendosi come una vittima dell'accaduto. La situazione, però, non sembra trovare una via d'uscita e lo speaker radiofonico ha chiesto anche provvedimenti alla redazione.

Le accuse di Charli Gnocchi

Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, i ragazzi della Casa, ovvero Antonino Spinalbese, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e qualcun altro, hanno deciso di fare uno scherzo coinvolgendo anche Charlie Gnocchi che, stando a quanto raccontato dai gieffini, sembrava stesse al gioco e quindi una volta posizionato sul divano, si è lasciato legare e tappare la bocca con un calzino. Dopo un po' sono arrivati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che ignari dello scherzo, lo hanno immediatamente liberato. Qualcosa, però, deve aver dato fastidio al gieffino che, infatti, si è scagliato contro i suoi compagni d'avventura, in special modo all'ex di Belen Rodriguez e al fratello di Guendalina, accusandoli di aver giocato male e di aver fatto una cosa stupida e nient'affatto divertente: "Secondo voi, quindi sono masochista, che mi facevo legare così".

Charlie Gnocchi ha chiesto provvedimenti al GF

Le versioni, però, non sarebbero congruenti. Chi ha messo in atto lo scherzo, infatti, dichiara che Charlie sia stato il primo a non opporsi e ad essere d'accordo con la dinamica, mentre Gnocchi parlando con Alberto De Pisis e altri della casa, si è sfogato dicendo: "Ma cos'è questa me***ta, che mi legate, ma state fuori. Invece di venire e dirmi era uno scherzo, mi hanno attaccato". Il gieffino, quindi, gli ha chiesto: "Che dice il Grande Fratello?", lo speaker ha risposto: "Il Grande Fratello farà la sua", facendo intendere di essersi lamentato con gli autori dell'atteggiamento degli altri concorrenti.

I confronti tra i gieffini

I gieffini, intanto, continuano a confrontarsi sull'argomento e anche tra loro ci sono opinioni discordanti. Se da un lato c'è chi spera in un atteggiamento più pacato e comprensivo come Alberto De Pisis e Nikita che consigliano di chiedere scusa per come si è evoluto lo scherzo, c'è chi sostiene che Gnocchi avrebbe dovuto ribellarsi sin dall'inizio, come Attilio Romita. L'ex volto del Tg1, infatti, piuttosto piccato dice: "Non puoi cambiare idea ogni cinque minuti, non è che prima ridi, poi dopo ti dici che non eri d'accordo, allora sei str**o tu".