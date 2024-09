video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino si siede su uno sgabello e ascolta Marco: “Hai un aneddoto su ogni pacco?” Marco dalla Liguria è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 24 settembre. Fin da subito il concorrente si mostra molto loquace e viene scherzosamente rimproverato da Stefano De Martino. Il conduttore, pur di ascoltarlo, si accomoda su uno sgabello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Protagonista della puntata di martedì 24 settembre di Affari Tuoi è Marco dalla Liguria, ad accompagnarlo c'è Lucrezia. La coppia, che gioca con il pacco numero 16, ha due figli: Francesco di cinque anni e Federica di due anni. Il concorrente mette in chiaro di essere un grande tifoso della Sampdoria: "Sono nato il 18 maggio del 1991, prima che vincessimo lo scudetto". Poco dopo, aggiunge: "Durante la mia prima puntata, quando ero una new entry, stavo svenendo". Nel corso della puntata, Marco viene scherzosamente rimproverato da Stefano De Martino per la sua parlantina.

La partita di Marco e Lucrezia

Fin da subito Marco si mostra molto loquace, infilando aneddoti tra la chiamata di un pacco e l'altra. "Fammi mettere comodo" dice quindi Stefano De Martino, accomodandosi su una sedia per ascoltare i racconti del concorrente. "C'è un aneddoto anche su questo pacco? No? È una bella notizia" scherza il conduttore tra le risate del pubblico.

La partita si prospetta abbastanza equilibrata, con un numero pari tra pacchi blu e rossi. Quando Marco cambia il suo pacco con il numero 9, anticipa a De Martino di munirsi nuovamente di una sedia perché è in arrivo un altro piccolo racconto: "Dietro a questo numero ci sono un sacco di cose, quella principale è che abbiamo stipulato il muto il 9. Federica, mia figlia è nata il 9. È il 9 è Luca Vialli". In gioco ancora 300, 200 e 100 mila euro. I concorrenti rifiutano l'offerta del Dottore di 40mila euro ma subito dopo perdono 300mila euro. Il Dottore offre 30mila euro, Marco rifiuta: "Tranquillo Stefano, non prendere la sedia. Non ti racconterò niente ora".

Il finale di Lucrezia e Marco

Su impulso di Lucrezia, Marco rifiuta di cambiare il pacco e si concede tre tiri. Stefano De Martino si accomoda nuovamente sul suo sgabello per ascoltare l'ennesimo aneddoto del concorrente: "Chiamo il 7 perché è il numero di mio figlio che sta iniziando a giocare a calcio". Nel pacco ci sono solo 200 euro. Poco dopo vanno via i 200mila euro e arriva l'offerta del Dottore di 10mila euro, che non viene accettata. Sul finale della partita rimangono in gioco 20 e 50mila euro, immediata l'offerta di cambio del Dottore ma i due concorrenti dicono di no. Marco si prende un piccolo momento per ringraziare la produzione, i pacchisti e soprattutto il conduttore: "Da quando sei arrivato tu mi hai messo subito a mio agio. I miei amici a Genova mi chiedono sempre di te, di come è Stefano De Martino". I concorrenti tornano a casa con 50mila euro.