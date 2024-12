video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino cede al telefono col dottore: “Per fortuna voi non sentite cosa dice” Nel corso della puntata di Affari Tuoi del 27 dicembre siparietto tra il conduttore e il dottore, che al telefono lo fa scoppiare ina una grassa risata, senza che il pubblico possa sapere cosa abbia detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Affari Tuoi del 27 dicembre ha raccontato l'avventura di Ludovica da Salerno, che ha giocato per la Campania con la speranza di portare a casa una vincita importante. Impresa che non le riesce, visto che Ludovica tornerà a casa a mani vuote dopo aver sfiorato in varii momenti della partita l'incontro con la fortuna.

Una partita molto equilibrata sin dall'inizio, quella della concorrente campana, che arriva al primo incrocio con il dottore senza aver perso pacchi rossi importanti. Al momento della telefonata con il dottore, De Martino non può fare a meno di scoppiare in una grassa risata mentre ascolte le parole di Pasquale Romano, che lui ha soprannominato capitone, anche in relazione al periodo natalizio. "Meno male che voi non sentite quello che dice", aggiunge sorridendo De Martino prima di proseguire.

La partita della Campania

Dopo l'apertura dei primi sei pacchi, Ludovica ha perso solo i 300mila euro come premio alto, trovati nel pacco della compagna di camerino della Lombardia. L'offerta del dottore è da 25mila euro, che la concorrente gentilmente rifiuta, scegliendo di proseguire la sua partita. Dopo la seconda tranche di chiamate, l'offerta del dottore si trasforma in proposta di cambio, che Ludovica accetta, scambiando il suo pacco con quello del Lazio. Per sua sfortuna scoprirà che nel pacco pescato inizialmente c'era la cifra da 100mila euro. Dopo altri quattro tiri il dottore ripropone nuovamente un cambio che stavolta Ludovica non accetta, ma la partita continua a essere in grande equilibrio, visto che a sei pacchi dalla fine Ludovica ha tre blu e tre rossi.

Ludovica va a vuoto anche per la regione fortunata

Arriva però la batosta della chiamata dei 200mila, che vanno in fumo, con 75mila euro che resta come vetta più alta da raggiungere. Una vetta che sfuma prestissimo, perché Ludovica pesca prima i 15mila e poi i 75mila euro, nel suo pacco ha 1 euro e non le resta che tentare la strada della regione fortunata. Il primo tentativo per i 100mila euro fallisce, mentre per il secondo