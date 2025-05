Affari Tuoi Speciale, Benedetta accetta i 70mila ma ne aveva 200mila euro: l’abbraccio di Serena Brancale

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Benedetta dall'Umbria è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 4 maggio, un appuntamento speciale che vede anche la presenza di ospiti in studio. Nel raccontare di sé dice: "Sono stata titolare per dieci anni di un'attività che purtroppo ho dovuto chiudere, faccio la cassiera da pochissimo". Ad accompagnarla la figlia 22enne Margherita che studia Scienze della Comunicazione.

L'inizio della con Serena Brancale e il primo cambio rifiutato

Dopo l'ingresso degli ospiti di puntata da Federica Nargi a Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Carlo Amleto, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro. La partita si apre con la chiamata del Dottore che dai canonici sei tiri scende a tre. Il primo tiro lo fa la figlia e sceglie il numero 2, gemellato con Thanat che trova il pacco da zero euro e sorpresa della puntata è l'arrivo di Serena Brancale che canta la sua Anema e Core, ormai ritornello su cui ballano tutti i concorrenti che trovano il pacco senza soldi. Il numero successivo chiamato da Benedetta è il sei e ancora una volta è Thanat ad aver pescato la carta corrispondente a quella cifra, ma purtroppo il pacco contiene 100mila euro. Il terzo tiro è la figlia a chiamarlo, scegliendo il numero 1, pescato da Carlo Amleto, nel pacco ci sono 500 euro. Il dottore chiama puntuale dopo i tre tiri e offre un cambio, ma Benedetta sembra avere le idee chiare:

È il giorno in cui mi sono sposata con Daniele, è l'anno di nascita di mio figlio Edoardo, è l'anno in cui ho aperto la mia attività. È un numero importante e al momento lo teniamo.

Lupo trova Gennarino e il Sacrantino

Le due decidono di chiamare la Sardegna, il numero 14, che contiene 100 euro. Il numero era stato pescato da Biagio Izzo che, quindi, come i suoi colleghi precedenti si avvicina alla lavagna per segnare il numero. Benedetta chiama il 19 della Valle d'Aosta, gemellato con Biagio Izzo, purtroppo nel pacco di sono 75mila euro. La pacchista chiama il Piemonte con il pacco numero 4, a cui è collegato Herbert Ballerina, che contiene 50mila euro. La chiamata del dottore arriva e Benedetta chiede un'offerta che, però, è solo di 30mila euro, la concorrente umbra è intenzionata a continuare e decide di rifiutare l'offerta. Margherita sceglie il pacco ed è il numero 7 della Basilicata, a cui corrisponde Carlo Amleto, che va quindi a spacchettare il pacco che contiene solo 200 euro. In studio arriva Sal Da Vinci che canta Rossetto e Caffè: "L'ho chiamato ed era in vacanza, è tornato per noi" dice De Martino. Dopo la performance si chiama il numero 12, carta pescata da Lupo e nel pacco c'era Gennarino, la mascotte della trasmissione che sostituisce i 75 euro. Il pacco che la concorrente decide di chiamare è il 16 del Trentino Alto Adige, associato anche questo a Lupo, il pacco conteneva il Sacrantino, la specialità umbra scelta per la puntata.

Benedetta rifiuta offerta e cambio

A questo punto arriva la chiamata del dottore che propone alla concorrente un cambio, ma Benedetta non vuole accettare e la partita continua. Margherita chiama il numero 13 della Sicilia, associato a Francesco Paolantoni: "Potrei ancora vincere" dice il mattatore confondendo la concorrente, ma in realtà nel pacco ci sono 30mila euro. Benedetta chiama un altro numero, il 3, l'Abruzzo, legato a Federica Nargi. il pacco conteneva 5mila euro. Arriva la telefonata del dottore che propone un tiro, offrendo però 30mila euro: "Ci sono ancora i due rossi più importanti, 30mila euro a buttarli via, siamo qui per giocare, quindi rifiutiamo". Riprendono i tiri e si sceglie il numero 18 della Calabria, pescato anche da Herbert. Ed ecco un altro momento dedicato alla musica con i The Kolors che cantano la loro hit sanremese. Il dottore richiama offre nuovamente il cambio, ma Benedetta è inamovibile e sul tabellone ci sono solo tre pacchi blu a dispetto dei sei rossi, la scelte deve essere ponderata, per cui la concorrente chiama la Toscana, il numero 11, carta che ha tra le mani Giovanni Esposito. Purtroppo la scelta non è stata delle migliori, poiché nel pacco ci sono 300mila euro.

Giovanni Esposito insulta il Dottore

Il dottore richiama e un tiro adesso vale 15mila euro "Sei un infame dottore" urla Giovanni Esposito dopo la telefonata, ma Benedetta continua per la sua strada. Bisogna fare un solo tiro e De Martino invoca la meditazione per un bel pacco blu e chiama il Friuli Venezia Giulia con il numero 17, pescato da Paolantoni, che continua la meditazione a centro studio per poi aprire il pacco e trovarvi 50 euro. Il dottore chiama nuovamente e offre un cambio alla concorrente che stavolta accetta lasciando il pacco numero 15 e prendendo l'8. L'unico tiro che hanno a disposizione aprono il pacco numero 15, carta pescata anche da Giovanni Esposti, era il pacco preso a inizio puntata e c'erano 10 euro.

Benedetta accetta l'offerta del Dottore

Alla nuova chiamata del dottore che offre 25mila euro, ma Benedetta non accetta: "Siamo qui per giocare e continuiamo". Il numero chiamato da madre e figlia, il 10 della Lombardia, ci sono 15mila euro. Prossima mossa del dottore è offrire il cambio, ma Benedetta rifiuta. Il tiro è indirizzato al numero 5 del Lazio, associato a Peppe Iodice, e nel pacco c'erano 20mila euro. Alla chiamata del dottore, risponde Peppe Iodice, con cui si scambia qualche battuta, ma il Dottore fa la sua offerta, la più alta della serata, ed è di 35mila euro. Ma ancora una volta Benedetta rifiuta l'offerta, spinta anche da Carmen Di Pietro: "Una sola volta si viene qua, non è che domani mattina tornate di nuovo". Nel nove della Liguria ci sono 10mila euro. Il dottore chiama e offre 70mila euro: "Sono tanti, 200mila tantissimi, siamo una famiglia di 5 persone, un mutuo importante, regalerei qualche sogno in più ai miei figli" dice Benedetta. Margherita spiega che i suoi fratelli hanno fatto due sogni: uno ha sognato il numero 8 e l'altro la Puglia: "Per questo mi sento che ci sono" dice la 22enne che, però, comprende che la cifra offerta sia molto alta. Alla fine Benedetta decide di accettare, ma scopre che il pronostico della figlia e anche di Serena Brancale che aveva ipotizzato il contenuto del pacco, era esatto: c'erano 200mila euro. La cantante, quindi, corre ad abbracciare le pacchiste quasi a volerle confortare per aver perso la cifra tanto sognata.