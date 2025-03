Affari Tuoi, Momo apre solo pacchi rossi e Stefano De Martino minaccia di lasciare lo studio: “È un record”

video suggerito

Nella puntata di lunedì 17 marzo di Affari Tuoi gioca Momo. La sua partita inizia male e finisce peggio, con Stefano De Martino costretto ad ammettere: "Non c'è stato niente da fare, la partita non è passata di qua".

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 17 marzo gioca Momo per il Trentino Alto Adige con il pacco numero 10. Jennifer, una delle sue diciotto nipoti, lo accompagna nella partita: "Siamo una grande famiglia, ho cinque sorelle e un fratello". Momo, nato e cresciuto a Trento da genitori originari del Kososvo, fa il barista, è sposato e ha due figli. La partita del concorrente, che apre soprattutto pacchi rossi, viene definita dal conduttore come particolarmente sfortunata: "È un record negativo".

La partita di Momo e Jennifer

La partita di Momo inizia malissimo: con il primo dei sei tiri vanno immediatamente via 300mila euro. "Manco li volevo" scherza con Stefano De Martino. Anche i tiri successivi non sono più fortunati: via 50mila e 100mila euro. Il conduttore, allora, propone il consueto ricorso alla meditazione: "Abbiamo limitato i danni. Via 5mila euro, ma il flusso rosso continua". La sfortuna continua a perseguitare Momo, che elimina 30mila euro. "Notaio, ma ci sono i blu?" si interroga De Martino. Piccola gioia quando apre il pacco da 1 euro. Il giocatore rifiuta il cambio, ma subito dopo deve dire addio ai 200mila euro. "Non me la ricordo una partita così, non sto scherzando" dice il conduttore quando scompare anche la possibilità di vincere 75mila euro. "C'è poco da correre oggi" commenta De Martino quando Momo trova il pacco con lo speck. "È un record negativo. Per nove tiri ti vengono offerti 4mila euro" annuncia il conduttore dopo aver parlato con il Dottore. Il concorrente, però, trita l'assegno e si lancia nell'impresa. "Se è rosso me ne vado" minaccia De Martino, che finge di lasciare lo studio quando Momo trova un altro pacco rosso da 20mila euro.

Momo e De Martino si lanciano in un balletto quando il concorrente trova lo zero, una flebile speranza a cui si aggiungono due pacchi blu da 100 euro e 200 euro.

Il finale di Momo e Jennifer

Nelle battute finali, una parziale rimonta: via 75, 500, 5 euro. La gioia, però, è fugace: via 15 mila euro. Quando Momo spacchetta i 50 euro, in gioco rimane "tutto o niente": da una parte 10mila, dall'altra 20 euro. È proprio quest'ultima cifra che il concorrente aveva pescato. Momo, però, sceglie di andare alla Regione Fortunata. Al primo colpo, però, non indovina e perde 100mila euro. Anche il secondo tentativo è fallimentare. "Non c'è stato niente da fare, la partita non è passata di qua" conclude De Martino.