Affari Tuoi, Martina si fida di Thanat ma perde tutto: nel suo pacco trova i bigoli Partita nefasta ad Affari Tuoi, dove Martina, in gara per il Veneto, finisce alla regione fortunata dopo aver perso l'ultima speranza seguendo un consiglio di Thanat. Anche alla regione fortunata le cose non vanno bene e la concorrente torna a casa a mani vuote.

A cura di Andrea Parrella

La puntata del 28 febbraio di Affari Tuoi vede protagonista Martina, in gar per il Veneto, infermiera: "Ho iniziato nel periodo del Covid", non è stato facile ma non lo è stato per tutti. Per Martina il pacco numero 1 e Stefano De Martino dà il via alla gara. Si parte subito con le prime sei chiamate e la concorrente parte in equilibrio: primo pacco da 200 euro, secondo da 100mila euro. A seguire la chiamata da 20 euro e poi quella più dura da 300mila euro. La quinta chiamata è ancora nefasta: se ne vanno anche i 50mila euro. L'ultimo dei sei tiri porta via i 10mila. Alla prima chiamata del Dottore la concorrente arriva con più pacchi blu che rossi. La prima proposta è quella del cambio. Lei accetta e cabia il pacco 1 con il 6.

La partita di Martina inizia male

La seconda manche parte da un tiro fortunato da 10 euro e anche quello successivo è positivo, con i 50 euro che se ne vanno. Il terzo tiro è fatale: vanno via anche 100mila euro. Arriva l'offerta del dottore, non proprio edificante, da 5mila euro, che Martina giustamente rifiuta. Alla prima chiamata della tranche successiva le cose non vanno meglio, anche i 30mila euro se ne vanno. E va ancora peggio dopo, con 15mila euro. "Dai che la recuperiamo", la incita De Martino. Un sospiro di sollievo con il pacco successivo, quello da 500 euro. Martina decide di aprire il pacco pescato originariamente, quello cambiato a metà partita. Dentro ci sono 5mila euro: consolazione a metà. Il pacco successivo è quello da 75 euro ma l'ultimo della serie è fatale: 75mila euro. A Martina restano 4 pacchi blu e soli 20mila euro in cui sperare. L'offerta successiva del dottore è il cambio e lei accetta di nuovo.

Il consiglio di Thanat

A quel punto De Martino, per sollevare gli animi, chiede a Thanat un consiglio per Martina, quello per capire dove si trovino i bigoli, la specialità regionale che, come ogni sera, fa parte dei premi in palio. Thanat suggerisce il pacco 13 e alla fine Martina risolve l'indecisione seguendo il suo consiglio, ma De Martino vede il contenuto del pacco e chiama ironicamente Thanat a controllare, perché dentro ci sono i 20mila euro. Si va alla regione fortunata.

Martina non trova la regione fortunata

Al primo tentativo Martina sceglie la Puglia, ma non è quella la regione fortunata. Resta così l'ultima possibilità e la scelta ricade, dopo una lunga titubanza, sul Friuli Venezia Giulia. Nemmeno stavolta funziona, perché è sulle Marche che avrebbe dovuto puntare. Martina torna a casa a mani vuote dopo una partita scoraggiante.