Affari tuoi, Maria sfida il Dottore ma non vince niente: si consola con il jackpot di Gennarino

Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 13 marzo ha giocato Maria dalla Sardegna. La partita era iniziata col botto, ma il programma condotto da Stefano De Martino è imprevedibile. L’avventura della pacchista è finita nel peggiore dei modi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 13 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi. A sfidare il Dottore Pasquale Romano è stata Maria, concorrente della Sardegna. La pacchista, originaria di Sassari, è un tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca scientifica, in particolare in campo oncologico. Con lei, il suo compagno Marco, che si occupa di credito nel settore bancario. Si sono conosciuti grazie alla passione comune per i cani. Galeotta è stata una gara di agility dog. Maria e Marco hanno giocato nel programma di Stefano De Martino con il pacco numero 17.

La partita di Maria ad Affari tuoi del 13 marzo

La partita di Maria e Marco è iniziata nel migliore dei modi. Hanno trovato subito il pacco di Gennarino e si sono portati a casa 6mila euro in gettoni d'oro. Nei primi tiri, però, hanno pescato anche il pacco da 100mila euro. Così, puntuale come le tasse, è arrivata la chiamata del Dottore, che è partito da 30mila euro. Maria ha rifiutato l'offerta: "Sono cifre che si guadagnano dopo parecchi mesi di lavoro, ma qui stiamo giocando". La concorrente, tuttavia, è stata un po' sfortunata e ha beccato un pacco pesantissimo: quello da 200mila euro. Il Dottore le ha proposto di lasciare il suo pacco. Maria ha rifiutato il cambio e ha proseguito la sua avventura con il pacco numero 17. Quindi sono usciti di scena i 20mila euro, i 10mila euro e, colpo di grazia, i 300mila euro.

Quanti soldi ha vinto la pacchista nel finale: 6mila euro per Maria

La partita è proseguita con la proposta di cambio, che è stata rifiutata. Maria ha ragionato sul fatto che restassero ormai solo tre pacchi rossi su otto, dunque non le conveniva rischiare. Ha aperto ben quattro pacchi e ha perso per strada 75mila euro. Il Dottore ha offerto a Marco e Maria 10mila euro, ma la coppia non ha esitato a rifiutare. Dopo un tiro fortunato, l'offerta è salita a 15mila euro. La pacchista ha preferito proseguire per la sua strada: "Venire qui è stato come alzarsi dal divano, mettere un piede dentro la televisione e teletrasportarsi qui dentro. Sono contenta così, giochiamocela dai". È arrivata in finale con il pacco ballerina e quello da 30mila euro. Il Dottore ha invitato Martina a raggiungere il centro dello studio, poi ha offerto il cambio. Stefano De Martino ha invitato Maria a scegliere con attenzione: "Forse il dottore vuole scipparti i 30mila euro o vuole darti la possibilità di ribaltare la partita nel finale". La concorrente ha deciso di aprire il suo pacco:

Ritorno a casa con una bellissima esperienza che porto sempre nel cuore. Saluto le mie amiche e le nostre famiglie che sono a casa con i nostri cani. Non abbiamo figli, i cani sono parte del nostro cuore. E saluto anche le mie colleghe che fanno un lavoro quotidiano fatto di dedizione e sacrificio. Al netto di ciò va bene qualunque cosa, sono felice lo stesso.

Il pacco 17, purtroppo, era il pacco ballerina. Dopo avere sfidato il dottore rifiutando tutte le offerte e tutte le proposte di cambio, Maria è tornata a casa con 6mila euro, grazie al jackpot di Gennarino.