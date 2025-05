video suggerito

Affari Tuoi, Laura perde tutto nel finale ma poi arriva la svolta: quanto ha vinto alla Regione Fortunata Nella puntata di Affari Tuoi del 28 maggio, la partita di Laura dalla Lombardia insieme al fidanzato Giambattista: la 34enne accetta il cambio, ma perde tutto nel finale. Alla Regione Fortunata sceglie il Molise e fa bene. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino del 28 maggio, la partita di Laura dalla Lombardia, precisamente da Lodi, insieme al fidanzato Giambattista. Ha 34 anni ed è responsabile amministrativa in un'azienda di dermocosmesi a Milano. Stasera gioca con il pacco numero 5, la specialità sono i casoncelli.

La partita di Laura insieme al fidanzato Giambattista

Il primo tiro della partita di Laura non è fortunato, perché è quello da 75mila euro. Dopo, però, va meglio, perché nel 2 del Friuli Venezia Giulia ci sono 50 euro, seguito dai 100. Dopo, però, la brutta sorpresa dei 300mila euro. Prima della telefonata del Dottore, la pacchista trova lo 0 e parte Anema e Core di Serena Brancale, a cui succedono i 50mila euro. Le vengono offerti 20mila euro e lei rifiuta.

Nel 6 della Sardegna c'è solo 1 euro e dopo Laura trova i casoncelli. Ora la partita si mette decisamente meglio, ma il tiro successivo è quello da 30mila. Il Dottore, puntuale, richiama e stavolta le offre il cambio, ma Laura vuole mantenere il suo pacco numero 5. De Martino la esorta a trovare Gennarino, ma lei chiama l'Emilia Romagna che contiene 15mila euro. Nel 19 dell'Abruzzo ci sono 200 euro e parte Il filo rosso di Alfa. L'ultimo tiro della tripletta individua 200mila euro. Ora la partita è in parità con 4 rossi e 4 blu.

Dopo aver rifiutato di nuovo il cambio, Laura chiama Gennarino, nascosto nel pacco numero 20. Per non tirare, il Dottore le offre 15mila euro, ma la coppia rifiuta. Nel pacco della protagonista della serata non ci sono neppure 500 euro, stavolta il Dottore offre il cambio. "Non è che ci sta dicendo qualcosa?", si chiede Giambattista, constatando che si tratta del terzo cambio della serata. Laura accetta e prende il pacco numero 11. Nel suo 5 c'erano 20mila euro.

Il finale di partita di Laura che vince alla Regione Fortunata

Un tiro adesso vale 10mila euro, ma i due fidanzati rifiutano l'offerta. Nel pacco 16 della Toscana ci sono 5mila euro e la partita torna in parità: 10 e 20 euro da un lato, 10mila e 100mila dall'altro. Il Dottore offre ancora il cambio, lei rifiuta e trova i 10 euro. Un blu in meno. Per un tiro, le vengono riproposti 20mila euro, lei dice no. Il tiro finale è quello da 100mila euro. "Siamo qui per divertirci", commenta Giambattista. Sceglie di andare alla Regione Fortunata: sceglie la Sicilia ma non è lei. Vira quindi sul Molise, che la fa tornare a casa con 50mila euro.