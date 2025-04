Affari Tuoi, la puntata del 5 aprile: Laura della Basilicata beffata, nel suo pacco c’erano 100mila euro

video suggerito

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 5 aprile, Laura della Regione Basilicata. Cassiera in un ipermercato di Policoro, nata a Potenza, ha giocato accompagnata dal fratello Giuseppe, carabiniere forestale che in passato ha fatto parte del reparto d'onore al cavallo. La serata ha riservato colpi di scena, con un cambio di pacco decisivo che ha permesso a Laura di evitare il pacco con solo 1 euro. La concorrente è tornata a casa con 35mila euro, cifra offerta dal dottore nell'ultima fase del gioco. Il suo pacco finale, il numero 17, conteneva 100mila euro.

La partita di Laura ad Affari Tuoi

Il primo pacco aperto da Laura ha eliminato dal tabellone 20 euro: quelli successivi hanno rivelato cifre importanti come 75mila euro dal pacco dell'Umbria, 15mila euro dalla Sardegna, e piccole somme come 75 euro dal Trentino Alto-Adige. Un momento particolare della serata è stato quando Laura ha aperto il pacco della Calabria, rivelando la specialità regionale di questa puntata: le Lagane e Ceci, consegnate dal notaio Thanat. La sfortuna ha colpito quando dal pacco della Sicilia sono stati eliminati ben 300mila euro.

A questo punto, il dottore ha fatto la sua prima offerta: 25mila euro. "Andiamo avanti", ha deciso Laura, dimostrando coraggio e determinazione. Proseguendo nella partita, ha eliminato dal tabellone 20mila euro dalla Liguria, 10mila euro dalla Lombardia e 100 euro dalla Puglia. Il dottore ha quindi proposto il cambio, ma Laura ha rifiutato: "Il numero 9 è importante, è la data di una persona cara", ha spiegato prima di continuare con la sua partita. I tiri successivi hanno eliminato 50mila euro dalla Toscana, 200 euro dal Veneto e 500 euro dalla Valle d'Aosta. A questo punto, con 4 pacchi blu e 4 pacchi rossi rimasti, la situazione aveva ritrovato una perfetta simmetria. Il dottore ha allora offerto nuovamente 25mila euro a fronte di un tiro. Dopo una breve riflessione, Laura ha rifiutato e ha deciso di proseguire, aprendo il pacco del Lazio che conteneva solo 5 euro.

Il dottore ha quindi proposto un cambio pacco a fronte di due tiri. Dopo un breve consulto con il fratello, Laura ha accettato questa proposta, lasciando il suo pacco numero 9 per prendere il numero 17 dell'Emilia Romagna. Una scelta che si è rivelata determinante quando, subito dopo, è stato aperto proprio il pacco numero 9, ora all'Emilia Romagna: conteneva solo 1 euro. Un momento di grande sollievo per Laura, che ha così evitato una somma minima. La partita è proseguita con l'apertura del pacco numero 13 delle Marche, che conteneva 50 euro. A questo punto restavano in gioco un pacco blu (0 euro) e quattro rossi (5mila, 30mila, 100mila e 200mila euro).

Il finale di Laura ad Affari Tuoi: rifiuta 50mila euro, accetta 35mila ma aveva 100mila euro

Con un panorama così favorevole, il dottore ha offerto a Laura 40mila euro a fronte di un tiro. "Abbiamo quattro rossi, giochiamola", ha suggerito Giuseppe, mentre Laura sembrava tentata: "Sono tanti quarantamila euro". Alla fine, però, ha deciso di rifiutare e proseguire, chiamando il pacco numero 12 del Friuli Venezia Giulia, che conteneva 30mila euro.

La partita si è così spaccata a metà: o tutto o niente. Il dottore ha proposto a Laura di fare un'offerta per andare via, e lei ha chiesto 100mila euro. La controproposta è stata di 40mila euro, ma Laura ha nuovamente rifiutato, proseguendo con l'apertura del pacco numero 6 del Molise, che conteneva 5mila euro. Ora restavano solo tre pacchi: uno con 0 euro e due con cifre altissime (100mila e 200mila euro). Il dottore ha chiesto ancora una volta a Laura di fare una richiesta, e lei ha ribadito la sua intenzione di ottenere 100mila euro. L'offerta finale è stata di 50mila euro, ma Laura, determinata e coraggiosa, ha deciso di tritare l'assegno e andare incontro al suo destino.

Il momento della verità si è avvicinato quando Laura ha chiamato il pacco numero 3 del Piemonte: conteneva 200mila euro. A questo punto, rimasti con il pacco 17 dell'Emilia Romagna (in mano a Laura) e un altro pacco contenente 0 euro, il dottore ha fatto un'ultima offerta: 35mila euro. Dopo aver affrontato una partita ricca di emozioni e aver rifiutato diverse offerte, Laura ha deciso di accettare questa somma. "Sono tanti soldi, non posso rischiare di tornare a casa senza nulla", ha commentato prima di accettare l'offerta. Una scelta che si è rivelata saggia quando, all'apertura del suo pacco, è emerso che conteneva 100mila euro. Nonostante abbia perso l'opportunità di vincere la cifra più alta, Laura ha comunque portato a casa 35mila euro, un premio importante che la concorrente lucana ha accolto con soddisfazione, concludendo così una puntata ricca di colpi di scena e momenti di grande tensione.