Affari Tuoi, la disastrosa partita di Stephan: va alla Regione Fortunata ma torna a casa a mani vuote Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 6 maggio la partita di Stephan con il pacco numero 12. Il concorrente viene dalla Valle D'Aosta, fa il maestro di scii e gioca con la mamma Erica. Dopo una partita in salita fin dall'inizio, il concorrente va alla Regione Fortunata ma nulla da fare: torna a casa a mani vuote.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 6 maggio la partita di Stephan con il pacco numero 12. Il concorrente viene dalla Valle D'Aosta, fa il maestro di scii, studia all'Università di Torino e gioca con la mamma Erica. La specialità della serata è il Genepì.

La partita di Stephan ad Affari Tuoi con la mamma Erica

Stephan per il suo primo tiro sceglie il Piemonte, che contiene 50 euro. La partita si fa subito in salita, però, perché dopo chiama i 200 mila euro, seguiti dai 300mila. Dopo non va meglio, perché i tre tiri successivi sono quelli da 30mila, 100mila euro e 10 euro. Il Dottore chiama puntuale e offre il cambio, che però il pacchista rifiuta non senza titubanze, visto che annuncia, confondendosi: "Accetto il dottore, ma rifiuto". Intendeva dire, ovviamente, che lo ringraziava.

Ad Affari Tuoi tutto può succedere, però, perché nel 2 della Toscana ci sono solo 20 euro, mentre con i tiri successivi trova il Genepì e 0 euro. Stefano De Martino accoglie la telefonata del Dottore, che per non fare i sei tiri successivi gli offre 10mila euro. "A mia mamma crea ansia tirare i soldi, ma rifiuto l'offerta e vado avanti", le parole del ragazzo. Nel 12 di Stephan non ci sono nemmeno 50mila euro, ma neanche 500 e puntuale parte "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci. Dopo chiama 20mila, 5mila, Gennarino e 100 euro.

Il finale di Stephan che va alla Regione Fortunata

Per un tiro, il Dottore gli offre di nuovo il cambio, che Stephan rifiuta di nuovo. Il concorrente stavolta chiama 1 euro e adesso ha 3 rossi e 1 blu. "Stiamo recuperando", lo sprona il conduttore. Al valdostano vengono offerto 13mila euro, come 13 sono le partite a cui ha partecipato nel gioco, ma lui rifiuta ancora. Nel pacco della Calabria ci sono 10mila euro e i 75mila euro sono ancora lì. Per l'ultimo tiro, il Dottore gli propone 15mila euro, ma Stephan è deciso e dice no, ma con il tiro successivo chiama proprio i 75mila.

Adesso resta con 15mila e 200 e Stephan sceglie di andare alla Regione Fortunata. Sceglie la Basilicata, ma anche stavolta gli va male. Come seconda scelta, opta per l'Umbria. Niente da fare: Stephan saluta tutti e torna a casa a mani vuote.