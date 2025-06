video suggerito

Affari Tuoi, il lieto fine di Simone e della compagna Valeria incinta: "Abbiamo tanti sogni da realizzare" Partita col fiato sospeso per Simone e Valeria delle Marche ad Affari Tuoi questa sera di mercoledì 4 giugno. In attesa del loro primo figlio, sono tornati a casa con 15mila euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 4 giugno, Simone della Regione Marche. A capo di un'azienda agricola, alleva tacchinelle: "Ne ho 3600" ha raccontato prima di chiamare vicino a sé la compagna Valeria, in dolce attesa del loro primo figlio. "Aspettiamo un maschietto, si chiamerà Edoardo", le parole della coppia prima di dare il via alla partita. Dopo una partita col fiato sospeso, sono tornati a casa con 15mila euro.

La partita di Simone ad Affari Tuoi

La partita di Simone è iniziata col piede sbagliato. Con i primi tre tiri il pacchista ha eliminato dal tabellone di 50mila euro, 75mila euro, 100mila euro. Con i successivi tre, ha aperto i pacchi contenenti 50 euro, 500 euro e 200mila euro. Il dottore, allora, ha proposto il cambio, ma Simone ha deciso di proseguire con il suo numero 4.

Subito dopo ha aperto i pacchi dal valore di 200 euro, 20 euro e Gennarino, il cane mascotte del game show. La seconda chiamata del dottore allora si è conclusa con l'offerta da 20mila euro. "Sono soldi, però ci sta il pezzo grande ancora. C'è la ciccia, quindi per adesso ringrazio ma vado avanti" ha dichiarato Simone prima di eliminare dal tabellone 5 euro, 20mila euro e 0 euro. Il dottore allora ha offerto 1 tiro per 25mila euro. "Non sono male, ci sono dei progetti. Andiamo avanti" ha commentato Simone prima che la compagna prendesse parola: "Abbiamo tanti sogni da realizzare, oltre al bambino, abbiamo fatto un passo importante nel lavoro. Secondo me, proviamoci". Hanno aperto il pacco contenente 30mila euro e il dottore ha proposto il cambio.

Rifiutato il cambio, Simone ha eliminato dal tabellone 1 euro e il dottore ha offerto di nuovo 25mila euro. La coppia ha tritato l'assegno e ha eliminato dal tabellone 100 euro. Il dottore ha offerto di nuovo cambio: "Per un tiro, giochiamo e rifiutiamo il cambio" ha commentato il pacchista. Eliminati 10mila euro dal tabellone, il dottore ha offerto 30mila euro. "Comunque vada, è un'esperienza. Ringrazio tutti, si creano rapporti che non avrei immaginato. A me piace giocare. Non sono pochi, non è facile prenderli tutti insieme. Però, per un tiro me la gioco" ha commentato Simone prima di tritare il nuovo assegno.

Il finale di Simone e Valeria che tornano a casa con 15mila euro

Simone, con il tiro a disposizione, ha infranto il sogno aprendo il pacco dal valore di 300mila euro. Davanti all'offerta da 5mila euro, ha rifiutato, poi è arrivato in finalissima con 15mila euro e il Verdicchio, il pacco speciale dedicato alla Regione. "Siamo astemi, non beviamo" ha scherzato il pacchista prima di accettare il cambio proposto dal dottore. L'ultima è stata la scelta giusta: Simone e Valeria sono tornati a casa con 15mila euro.