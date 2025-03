video suggerito

Affari Tuoi, Eleonora fa un errore imperdonabile: non segue il consiglio di sua figlia e perde tutto Nella puntata di sabato 15 marzo la partita di Eleonora si chiude con un colpo di scena. La concorrente sceglie di cambiare il suo pacco nonostante il consiglio della figlia piccola e alla fine si pente amaramente.

A cura di Andrea Parrella

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show dell'access prime time di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Per la puntata di sabato 15 marzo, dalla Calabria, gioca Eleonora. Tra i premi in palio, come ormai vuole il cerimoniale di Affari Tuoi, c'è la specialità regionale, che stasera è la ‘nduja.

Il no alla prima offerta del dottore

La partita di Eleonora, però, non inizia nel migliore dei modi, perché il primo pacco chiamato nasconde i 200mila euro, che subito vanno via. Meglio la seconda chiamata con 20 euro nel pacco del Lazio. E così la terza delle prime sei chiamate, con 10 euro che se ne vanno. Quinto tiro sostanzialmente indolore, con la chiamata da 10mila euro che fa poco male. La serie prosegue con la chiamata da 200 euro, poi quella da 75mila euro. Si va alla prima chiamata del dottore con un bilancio equilibrato: 3 pacchi rossi e 3 blu in meno. La prima offerta è da 30mila euro, ma Eleonora gentilmente rifiuta.

Si dimezza l'offerta, 15mila euro rifiutati

Si riparte da tre chiamate e la prima fa fuori i 20mila euro, ma la notizia peggiore arriva subito dopo, perché se ne vanno anche i 300mila euro. Anche l'ultimo tiro della serie è rosso, da 5mila euro. Si va alla seconda chiamata del dottore con un bilancio negativo, con quattro pacchi rossi e sette blu rimasti in gioco. L'offerta del dottore si dimezza, ora è da 15mila. Anche questa puntualmente rifiutata e tritata dalla coppia.

Si riparte dalla chiamata fortunata da 75 euro, ma l'umore torna subito giù con la chiamata da 100mila euro. La serie si chiude con la chiamata da 500 euro. Si va alla chiamata del dottore, che propone la scelta della carta, tra offerta e cambio. Viene fuori quest'ultima e la coppia rifiuta.

Il numero della figlia e la scelta nefasta all'ultimo tiro

Arriva una serie di chiamate fondamentale e la prima gioca a favore della coppia: se ne va il pacco da 1 euro. Il pacco successivo è rosso, ma da 15mila, quindi restano al sicuro per ora i 50mila e i 30mila. Anche la chiamata successiva da 100 euro è più che positiva. Poi vanno via i 0 euro, la partita di Eleonora si rimette su un binario positivo, anche se la serie di chiamate si chiude con i 30mila che se ne vanno. Restano due pacchi blu e uno rosso, che è da 50mila euro. L'ultima proposta del dottore prima del bivio finale è da 10mila euro: Eleonora la rifiuta. Il tiro è fortunato, la concorrente chiama il pacco con la ‘nduja e a questo punto restano 50 euro e 50mila euro. Questione di zeri. La proposta del dottore è di quelle atroci, perché arriva il cambio come unica possibilità.

"Mia figlia ha indicato un numero che, per puro caso, mi ritrovo tra le mani", ha raccontato Eleonora. La figlia Beatrice, infatti, su un foglio con tanti numeri ha indicato proprio il 3 capitato in sorte alla coppia. Eppure la concorrente non crede a questo segnale e, anzi, si fa guidare dall'istinto, scegliendo di cambiare il pacco con il 17.