Affari Tuoi del 2 febbraio, Irene accetta più di 40mila euro ma nel pacco aveva i 75mila Ad Affari Tuoi di domenica 2 febbraio protagonista è la Valle D'Aosta con la concorrente Irene che guidata dalla nonna cambia due pacchi evitando grandi pericoli, ma alla fine accetta l'offerta del dottore e vince meno di quanto avrebbe potuto.

A cura di Andrea Parrella

Ad Affari Tuoi di domenica 2 febbraio protagonista è la Valle D'Aosta con la concorrente Irene che proverà a giocarsi la corsa per i 300mila euro. Una partita per la quale Irene spera un percorso simile a Chiara, la concorrente della puntata di sabato che l'ha preceduta, la quale ha accettato una lauta offerta del dottore, succulenta al punto tale da convincerla ad accettare nonostante nel suo pacco ci fossero 300mila euro. Irene lavora nel mondo della moda, fa la stylist e racconta di essere single "perché non ha tempo", spiega De Martino, ma una prerogativa ce l'ha: "Il suo uomo deve essere milanista". La accompagna sua nonna, Mariateresa. Qui racconteremo la puntata di Affari Tuoi del 2 febbraio passo dopo passo.

La partita di Affari Tuoi del 2 febbraio

Irene ha il pacco numero 1 e decide, per prima cosa, di aprire il numero 2, dove trova 0 euro. Una chiamata decisamente fortunata. La chiamata successiva è il pacco numero 5, quello della Puglia, compagno di banco di Irene: un'altra chiamata fortunata perché qui trova i 5 euro. Al terzo tiro prosegue sullo stesso lato dello studio e chiama il Friuli Venezia Giulia, con il pacco 19, ma non la fortuna cambia direzione, perché nel pacco ci sono 200mila euro. La chiamata successiva è scelta dalla nonna, che chiama il pacco 14 della Toscana: 50 euro. La penultima chiamata della prima sestina è l'Emilia Romagna, dove trova i 100 euro. L'ultima chiamata è quella del Piemonte: ci sono 15mila euro. È il momento della prima chiamata del dottore.

Irene rifiuta i 35mila euro offerti dal dottore

Dopo il no al dottore dei 35mila euro, Irene continua ad avvalersi dell'aiuto della nonna per la scelta dei pacchi. La prima chiamata non è fortunata, perché dalla Lombardia arriva la batosta dei 100mila euro che vanno via. Va meglio con la chiamata dell'Abruzzo, nel pacco c'è solo 1 euro. Alla chiamata successiva, il pacco dell'Umbria libera Irene dal timore di avere nel pacco la fontina. Stefano De Martino la riporta alla legittima proprietaria.

Irene accetta il cambio, nel suo pacco aveva solo 500 euro

Nuova chiamata del dottore, che stavolta propone il cambio. Cambio accettato, Irene prende il 12 del Molise e sceglie di aprire immediatamente il pacco che aveva scelto inizialmente: ci sono 500 euro e si esulta. La chiamata successiva è quella della Calabria e si sorride ancora, perché se ne vanno anche 20 euro. La situazione è delle migliori e i complimenti vanno tutti alle scelte fortunate della nonna. L'ultima chiamata è quella della Campania e l'inerzia è ancora favorevole: se ne vanno anche i 75 euro.

Il dottore abbassa la sua offerta a 30mila euro, Irene rifiuta

L'offerta successiva del dottore è alquanto anomala rispetto all'andamento apparente della partita, visto che si abbassa dai 35mila iniziali a 30mila euro, pur essendo rimasti in ballo solo pacchi rossi, tranne quello blu da 200 euro. Logicamente Irene rifiuta e si accinge ai prossimi tre tiri. Il primo è la Basilicata: 5mila euro. La chiamata successiva è un brutto colpo, perché nel pacco 10 della Sicilia ci sono 300mila euro. Arriva il momento dell'ultimo tiro di questa serie e Irene perde i 20mila. Resta il pacco più alto dei 75mila e si attende la proposta del dottore.

Irene accetta un nuovo cambio, ma nel pacco avevano 50mila euro

Dal dottore arriva la proposta di un nuovo cambio, che Irene e sua nonna accettano ancora. Stavolta il pacco viene scambiato con il 9 della Sardegna e anche questa volta scelgono di guardare subito cosa ci sia nel pacco che hanno appena abbandonato, ma stavolta non va benissimo: nel pacco avevano 50mila euro. Arriva la nuova offerta del dottore da 20mila euro, ma anche questa viene declinata e tritata. Con il tiro successivo, però, vanno via anche i 30mila, l'imbuto si stringe e ora restano solo tre pacchi in gioco.

Via i 200 euro, Irene resta con due pacchi rossi e accetta l'offerta

L'ultima chiamata è di quelle che portano solo gioia, se ne vanno i 200 euro e così restano 10mila e 75mila euro. La proposta del dottore è la più che dignitosa cifra da 42.500 euro. Irene ci pensa: "Mi roderebbe sapere che qui dentro ci sono 75mila euro, ma devo affidarmi a te", dice alla nonna prima di decidere. Ma la scelta è abbastanza prevedibile, Irene accetta l'offerta. Non resta che scoprire se la scelta sia stata giusta oppure sbagliata, aprendo il pacco numero 9. Al netto della cifra cospicua portata a casa, un pizzico di amaro in bocca c'è: nel pacco c'erano i 75mila euro.