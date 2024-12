video suggerito

Affari Tuoi, Chiara bacchetta Stefano De Martino: “Ma perché mi metti i dubbi?”, poi vince 100mila euro La concorrente di venerdì 6 dicembre è Chiara da Pescara, in gara con il fidanzato Andrea. I due se la giocano fino alla fine e conquistano la vittoria, aggiudicandosi ben 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La concorrente di questa sera è Chiara da Pescara, web designer dell'Abruzzo che prova a giocarsi la corsa ai 300mila euro. Con lei c'è il fidanzato, Andrea. Nei primi cinque tiri, Chiara e il compagno estraggono 3 pacchi blu e 2 rossi, tra cui quello da 15mila e 50mila euro. Al sesto tiro la coppia pesca i 75 euro, portandosi alla prima chiamata con il dottore con un bilancio assai positivo.

La partita di Chiara e Andrea che scherzano con De Martino

La partita va avanti e il numero di pacchi rossi e blu è abbastanza equilibrato, ma il dottore fa una nuova offerta a Chiara che, però, rifiuta i 42mila euro offerti dal dottore. La coppia arriva ad un punto della partita in cui ci sono tre pacchi blu e quattro rossi che vanno da 30mila a 200mila euro. Il dottore offre un cambio alla concorrente, ma lei confrontatasi con il fidanzato Andrea, decide di rifiutare e cimentarsi nei due tiri proposti Il primo tiro porta via 30mila euro, contenuti nel pacco della Basilicata, il secondo invece contiene 75mila euro. Lo squillo del telefono avverte la coppia che il dottore propone un solo tiro e i due chiedono 80mila al dottore che, però, ribatte con 31mila euro: "Allora, io lo farei il tiro, dovrei capire dove andare per farlo", dice Chiara supportata da Andrea che trita l'assegno scritto da Stefano De Martino è il momento di chiamare un pacco, il cui contenuto è di 5 euro e quindi le Marche si aggiudicano il biglietto della lotteria.

Ora che la situazione è nuovamente equilibrata, con 100mila e 200mila ancora in gioco e due pacchi da 0 e 20 euro, il dottore ribatte alla richiesta di 100mila euro da parte di Chiara con 42mila euro. La concorrente valuta col fidanzato cosa fare e rifiutano l'offerta, pensando a dove dirigersi, i due scelgono la Sardegna e De Martino le chiede: "Ma sei sicura? Vuoi veramente andare in Sardegna?" la concorrente tra il divertito e il preoccupato: "Ma perché mi metti dubbi?" e il conduttore: "Ma voglio solo che facciate le cose bene". E in effetti gli va più che bene: è il pacco contenente lo zero. È arrivato il momento dell'offerta, il dottore offre 60mila euro, davanti ai quali i due iniziano a vacillare. "Sono tanti soldi, io accetterei" dice Andrea e Chiara: "Sei sicuro? Ho una sensazione su questo pacco, ma non vorrei sbagliarmi. Però sono tentata ad andare avanti". Chiara decide di rifiutare: "Ma chi l'avrebbe mai detto che avrei rifiutato 60mila euro" e sceglie il pacco numero 18, Stefano De Martino chiede: "Siete stati buoni?" e loro "Tanto, tanto, tanto", il conduttore apre il pacco e contiene 20 euro.

Una bella festa per la coppia che si trova tra 100mila e 200mila euro, il dottore per un "finale equo" offre alla coppia 150mila, ma Chiara: "Ci sono 50mila euro di differenza che sono tantissimi, anche se arrivati a questo punto me la giocherei fino alla fine, che ne pensi?" e il suo Andrea: "Siamo stati coraggiosi, sono sbalordito da questo suo coraggio" e si appresta a tritare l'assegno. Al momento di aprire il pacco, Chiara scoprirà che contiene 100mila euro.