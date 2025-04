video suggerito

Affari Tuoi, Alberto rifiuta tutte le offerte sicuro di vincere 300mila euro: per lui arriva la beffa sul finale Alberto ad Affari Tuoi ha giocato accompagnato dalla figlia Sara, convinto di tornare a casa con 300mila euro. Sul finale è arrivata la beffa: neanche alla Regione Fortunata è riuscito a vincere.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, Alberto della Regione Marche. Da Cingoli, in provincia di Macerata, è un muratore, socio insieme al cognato di un'impresa edile: ha giocato accompagnato dalla figlia Sara, studentessa di filosofia. Neanche alla Regione Fortunata è stato fortunato: il pacchista e sua figlia sono tornati a casa a mani vuote.

La partita di Alberto ad Affari Tuoi

La partita di Alberto è partita col botto: con il primo tiro ha eliminato dal tabellone 1kg di cremini, il pacco speciale dedicato alla Regione Marche. Con quello successivo 0 euro, poi ancora 30mila euro, 20mila euro, 10mila euro e 10 euro.

La prima chiamata del dottore si è conclusa con un'offerta dal valore di 40mila euro. "Oggi è la mia 30esima puntata, lasciare il gioco dopo pochi minuti no. Vorrei godermelo ancora un po'" ha commentato Alberto prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha aperto il pacco contenente 200mila euro, poi ancora quello da 1 euro e da 100mila euro. Il dottore allora gli ha proposto il cambio, rifiutato. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 50mila euro, poi ancora 500 euro e 75 euro. Per Alberto è arrivata una nuova offerta dal dottore: 25 mila euro. "Ringraziamo il dottore, ma rifiutiamo e andiamo avanti" ha dichiarato il pacchista prima di tritare l'assegno e aprire il pacco contenente 5mila euro. Il dottore, allora, gli ha offerto di nuovo il cambio. "Sarebbe un controsenso farlo adesso. Rifiuto, noi abbiamo un rosso", le parole di Alberto che ha deciso di proseguire la partita con il numero 17. Subito dopo, però, ha eliminato dal tabellone 75mila euro.

Il finale di Alberto ad Affari Tuoi che torna a casa a mani vuote

Con due rossi (300mila e 15mila euro) e quattro pacchi blu in gioco, il dottore ha proposto ad Alberto il cambio, rifiutato di nuovo. Eliminati dal tabellone 15mila euro, il pacchista è rimasto con 300mila euro e quattro pacchi blu sul tabellone. Davanti all'offerta da 15mila euro, Alberto non si è lasciato intimidire: ha tritato l'assegno, sicuro di avere la cifra più alta del gioco nel suo pacco. Dopo aver aperto il pacco contenente 20 euro, il dottore ha proposto ancora il cambio e Alberto ha nuovamente rifiutato. Eliminati 100 euro, il dottore ha offerto 33mila euro. "Sono tanti soldi, ma questa è un'occasione unica, che nella vita non ricapita più. Sono tanti 33mila euro, ma siamo appesi ai 300mila euro. Rifiuto e vado avanti" ha dichiarato il pacchista conquistando gli applausi del pubblico. Alberto ha deciso di aprire il pacco numero 9, giorno in cui si festeggia il compleanno della moglie, "e anche quello di mio figlio", ha commentato Stefano De Martino. Con quel pacco si è distrutto il sogno del pacchista: conteneva 300mila euro. Nel suo pacco c'erano solo 200 euro. Passati alla Regione Fortunata, hanno scelto l'Umbria per i 100 mila euro, ma non hanno indovinato. Per i 50mila euro papà e figlia hanno scelto la Puglia, ma neanche il secondo tentativo ha funzionato. Alberto è tornato così a mani vuote.