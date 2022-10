Adriana Volpe: “È stato un anno duro, ho tutto sulle mie spalle, l’amore di Giselle è la mia forza” Adriana Volpe si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, parlando del suo anno piuttosto duro segnato dalla fine del suo matrimonio, e dell’amore immenso per sua figlia Giselle.

A cura di Ilaria Costabile

Adriana Volpe è stata ospite della puntata di sabato 8 ottobre di Verissimo, dove ha raccontato il suo anno difficile a causa della separazione dal marito, Roberto Parli, e in cui si è ritrovata ad avere tutto sulle sue spalle, camminando passo dopo passo accanto a sua figlia Giselle, l'unica priorità che conta al momento.

La fine del suo matrimonio

Una relazione durata anni, quella tra Adriana Volpe e Roberto Parli che, però, ha subito una battuta d'arresto qualche mese dopo la partecipazione della showgirl al reality show di Canale 5, in veste di concorrente. Le crepe presenti nel rapporto hanno poi portato alla rottura definitiva, che non è stata affatto semplice da affrontare, sia per lei che per sua figlia Giselle, come racconta nel salotto di Silvia Toffanin:

È stata dura, è stato un anno difficile, in salita, dove molte volte ti fermi cerchi di fare un esame di coscienza, capire cosa potresti fare per migliorare le cose, ti senti impotente, cerchi di capire chi ti può aiutare a superare un percorso che senti in salita, però ho la coscienza a posto quando pensi che stai dando il massimo, e il focus rimase sulla bambina, allontani la rabbia per non essere riuscita a far andare le cose come volevi che andassero, capisci che l’amore ti fa andare avanti, per la bambina e anche per me.

L'amore per la sua bambina, che oggi ha 11 anni, è stato il motore che le ha permesso di non fermarsi mai, anche nei momenti più difficili, ed è stata proprio Giselle a renderle questo percorso meno faticoso, con la sua curiosità e la sua vivacità: "Lei ha ben chiara la situazione, ha negli occhi quella luce dei bambini che vogliono conquistare il mondo, quella voglia di scoprire, mi racconta tante cose e io spero di mantenere sempre questo con lei, questo dialogo così bello, profondo".

Cos'è oggi l'amore per Adriana Volpe

Dopo la fine della sua storia d'amore, Adriana Volpe è single: "Non sono innamorata, ma non si può mai dire nella vita, oggi sto bene così", dichiara. Soffermandosi, poi, sulla sua attuale idea d'amore la conduttrice rivela di essere cambiata:

Abituata alle favole, sin da ragazzina sognavo il principe azzurro sul cavallo bianco. Oggi penso che io ho già il mio castello, sono la regina del mio castello, non voglio un principe che mi prenda e mi porti via, vorrei un re, una persona che sia un valore aggiunto nella mia vita, non cerco la salvezza, cerco un compagno nella mia vita.

Un commento sul Grande Fratello Vip

Parlando di priorità ha quindi sottolineato come, dinanzi alla proposta di Alfonso Signorini di tornare nella Casa del Grande Fratello, lei abbia detto no: "Mi ha chiamato a giugno e mi ha proposto di entrare, è stato un colpo per me. Ci sono delle priorità nella vita e mia figlia viene prima di tutto, in questo momento non potevo lasciarla da sola". Da ex opinionista, poi, ha commentato con estrema lucidità quanto è avvenuto nella casa ai danni di Marco Bellavia, dispiacendosi anche per il comportamento di alcuni, come Giovanni Ciacci: