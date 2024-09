video suggerito

Addolorata ad Affari Tuoi vince con i numeri suggeriti in sogno dal padre: “Farò il mio primo viaggio” La partita di Addolorata e del fratello Antonio finisce con il lieto fine: il dottore ha accettato la loro richiesta di 40mila euro dopo una lunga partita fatta di battute e strategie. “Con questi soldi farò il mio primo viaggio”, il commento della concorrente del Molise prima di salutare Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera di mercoledì 25 settembre è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. Protagonista della nuova partita del game show di Stefano De Martino Addolorata della Regione Molise. La donna, accompagnata dal fratello Antonio, ha intrattenuto i telespettatori con la sua simpatia: dopo aver seguito la strategia che le ha regalato il padre in sogno, è tornata a casa con 40mila euro.

La partita di Addolorata ad Affari Tuoi

"Sono Addolorata, da Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso. Devo salutare i miei figli Giuseppe e Pasquale, mia mamma, tutta la famiglia e Alberto, il sindaco di Santa Croce" ha dichiarato la concorrente prima di dare il via alla sua partita accompagnata dal fratello Antonio, operaio metalmeccanico, con il pacco numero 11. I primi cinque tiri si sono conclusi con una delusione: via 50 mila, 100 mila e 300 mila euro. "Meglio così. Dopo i rossi, arrivano i blu" ha dichiarato Addolorata prima di ricevere la telefonata dal dottore che le ha offerto 20mila euro. "Rifiuto e vado avanti", la risposta immediata prima di regalare la prima perla: "Si fa così, andiamo avanti come una valanga che sale".

La partita è proseguita con l'eliminazione di due cifre blu e una rossa, 30mila euro, e il dottore ha proposto di nuovo la stessa offerta, 20mila euro. Addolorata ha ripetuto la risposta: "Rifiuto e vado avanti". Eliminate altre tre cifre "piccole", è arrivata la nuova chiamata dal dottore che le ha chiesto: "Che pensi di avere nel tuo pacco?". "200mila euro, sono sicura", la risposta prima di rifiutare una nuova offerta da 25mila euro. Eliminato un altro blu, per Addolorata è arrivata un'altra offerta, 30mila euro. E anche stavolta ha deciso di rifiutare senza esitare. Per lei, però, è arrivata la beffa: il nuovo pacco chiamato conteneva 200mila euro. Il dottore le ha allora proposto tre tiri o 11 mila euro: "Rifiuto, vado avanti", la rispsota. "Io ho fatto un sogno con due numeri, uno il 5 che conteneva i 200mila, un altro…" ha continuato la concorrente prima di chiamare un altro pacco contenente una cifra rossa, 15 mila euro. Il fratello ha provato a suggerirle un numero da chiamare, ma lei ha proseguito da sola chiamandone un altro. Poi ha dichiarato emozionandosi: "Mio padre è morto nel 2017. Ho sognato il 5, nel sogno mi diceva "portati il 5, il giorno che sono morto". Ma ho sognato un altro numero". Quel numero lo ha chiamato ed ha portato bene: le ha permesso di eliminare un altro blu. Per Addolorata è arrivata la proposta di cambio, poi rifiutato. Eliminata l'ultima cifra blu, è arrivata in finale con 5mila e 75mila euro.

Il finale di Addolorata e Antonio: il dottore accetta la loro offerta

Per Addolorata è arrivata la scelta di poter fare una richiesta. "Vorrei 40mila euro" ha dichiarato prima che il dottore accettasse. "Va bene, sono contenta" ha commentato la concorrente prima che squillasse nuovamente il telefono. Il dottore ha chiesto ad Addolorata perché avesse chiesto 40mila euro se pensava di avere 75mila euro. "Non sono qui i soldi", il commento prima di svelare la cifra contenuta nel suo pacco, 75mila euro. "Con questi soldi farò il mio primo viaggio, andrò in California", le parole prima di salutare lo studio.