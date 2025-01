video suggerito

Ad Affari Tuoi “soldi sicuri” ma Mario accetta l’offerta del Dottore: “È stato un tirchio” Mario e sua sorella Lucia sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 20 gennaio. Sul finale della partita, il concorrente vacilla e accetta l’offerta del Dottore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

250 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È Mario dall'Emilia Romagna, con il pacco numero 9, il protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 20 gennaio. "Ho fatto teatro, il danzatore, mi sono occupato di antiquariato e ora sono autista di autobus" racconta il concorrente. Ad accompagnarlo c'è sua sorella Lucia.

La partita di Mario e Lucia

La partita di Mario comincia per il verso giusto, subito via tre pacchi blu contenente 50, 75 e 10 euro. La tristezza per i 75mila euro passa subito, con gli ultimi due tiri prima dell'offerta del Dottore la coppia di fratelli trova 1kg di mortadella e 0 euro. I due tritano l'assegno da 40mila euro. Con i tre tiri successivi vanno via 10mila, 50mila e 200 euro. Mario e Lucia tritano l'assegno, nuovamente da 40mila euro. I concorrenti vedono sfumare 20mila euro ma è festa in studio per i tiri successivo: via solo 5 e 100 euro. Quando in gioco rimangono più pacchi rossi che blu, il Dottore offre 50mila euro, prontamente rifiutati. "Pacco bagnato, pacco fortunato" scherza Stefano De Martino dopo che Mario, ridendo per colpa del conduttore, sputa un po' di acqua sul bancone.

Con i 500 euro che vanno via, l'ultimo pacco blu in gioco è quello contenente 1 euro. "Questa sera non vorrei essere nei panni del Dottore" commenta il conduttore prima di annunciare i due tiri seguenti. Mario lascia il pacco numero 9 per il 5. Una scelta "costosa", nel loro pacco avevano ben 100mila euro. Con grande felicità dei concorrenti e di Stefano De Martino, anche l'ultimo pacco blu da 1 euro va via: sono soldi sicuri.

Leggi anche Ad Affari Tuoi Sara e Andrea cedono al Dottore ma sbagliano: nel loro pacco avevano 200mila euro

Il finale di Mario e Lucia dopo i "soldi sicuri"

Il Dottore offre per la seconda volta 50mila euro per 1 tiro, assegno che viene tritato. In gioco rimangono 5mila, 15mila, 30mila, 200mila e 300mila euro. La prima cifra a sfumare è quella da 200mila. È a questo punto che il Dottore offre 30mila euro, cifra inferiore rispetto alle precedenti. "Voglio riprovare, non accetto" dice Mario prima di tritare l'assegno. Con il tiro successivo vanno via 30mila euro. L'ultimo tiro prima del finale vale 40mila euro ma, ancora una volta, Mario e Lucia dicono di no all'offerta. Subito dopo, via i 5 mila euro. Gli ultimi due pacchi in giochi sono 300mila e 15mila euro. L'ultima offerta del Dottore è di 75mila euro. "Ringrazio di cuore. È stato un tirchio, ma accetto" rivela Mario. La sua scelta si è rivelata vincente: nel suo pacco aveva solo 15mila euro.