Ad Affari Tuoi Pierluigi sfida il Dottore e rifiuta tutte le offerte: era convinto di avere 300mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 7 febbraio su Rai, gioca Pierluigi dalla Puglia (la specialità della serata è la burrata) con il pacco numero 12. "Vengo da San Ferdinando di Puglia, ma per amore di Eleonora vivo a Margherita di Savoia" chiarisce il concorrente. Lui è un consulente informatico, mentre sua moglie – insieme a lui per la partita – un'insegnante di sostegno.

La partita di Pierluigi ed Eleonora

Il primo pacco che Pierluigi sceglie di aprire è un rosso contenente 30mila euro. Il concorrente, allora, tenta la fortuna dando spazio a sua moglie per il tiro successivo. Una mossa vincente, via lo 0 con annesso balletto del conduttore e del pacchista Gaetano. Oltre alla loro performance, il protagonista della serata si lancia in un'esibizione da giocoliere.

Poco dopo, vanno via 15mila e 5mila euro. "Prima o poi dovevano uscire" commenta rassegnata Eleonora quando apre il pacco da 100mila euro. I due, però, esultano per i 20euro che vanno via. La prima offerta del Dottore è di 30mila euro, ma marito e moglie scelgono di tritare l'assegno. Festa in studio quando i concorrenti aprono tre pacchi blu di fila, definiti da De Martino "tiri perfetti": 100, 10 e 1 euro. I due rifiutano di cambiare il pacco. "La candidatura qui l'ha inviata Eleonora, doveva essere lei a giocare" rivela Pierluigi, che più di una volta si rivolge alla sua dolce metà per chiedere pareri. "Ho capito chi comanda a casa" osserva il conduttore. Con i tiri successivi, i giocatori salutano prima 50, poi 200mila e infine i 50mila euro. L'offerta di Pasquale Romano per non fare il tiro successivo è di 25mila euro, Pierluigi scherza prima di rifiutare la cifra: "Dai facciamo un po' di scena, non lo so forse li tengo, sono tanti soldi…". "Bella partita" si complimenta il Dottore, prima di fare una nuova offerta. Ancora una volta, però, Pierluigi dice di no e in dialetto aggiunge: "Che dobbiamo fare con 30mila euro?". Il Dottore, allora, offre 35mila euro, ma il protagonista della serata è irremovibile: "Non li accetto finché ci sono in gioco i 300mila euro, se posso estinguere il mutuo, lo estinguo".

Il finale di Pierluigi ed Eleonora

Nelle battute finali della partita, via dal tabellone 100 euro. È a questo punto che il Dottore chiede alla coppia che cifra accetterebbero. Per i due andrebbero bene 106mila euro, ma Pasquale Romano si ferma a 39mila. Vengono eliminati anche i 10mila euro. Eleonora trita l'assegno da 43mila euro, una scelta spiegata da Pierluigi: "Non accetto perché ci sono i 300mila euro". Marito e moglie tentennano quando vengono offerti loro 60mila euro, ma alla fine decidono di rifiutare anche questa somma. La delusione dei due è palpabile quando perdono i 300mila euro, un momento smorzato dalla musichetta da circo che parte in sottofondo. In gioco rimangono 75mila e 500 euro. L'ultima offerta è da 25mila euro e Pierluigi alla fine cede: "Accetto, a me non interessa aver tritato 60mila euro. Ci siamo divertiti, era questa la nostra strategia. Ora che sono andati via i 300mila euro, accettiamo". Una scelta oculata: nel loro pacco c'erano solo 500 euro.