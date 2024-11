video suggerito

Ad Affari Tuoi Naomi sceglie il numero della sorella: "Ha avuto un incidente, per 3 ore schiacciata in auto" Naomi e Meri Licia dalla Puglia sono state protagoniste della puntata del 15 novembre di Affari Tuoi. Sul finale della partita, le due sorelle hanno seguito il cuore e accettato l'offerta di cambiare pacco. All'interno però solo 10 euro anziché i 20mila che hanno custodito (senza sapere) fino a quel momento.

A cura di Elisabetta Murina

Naomi è la protagonista della puntata di venerdì 15 novembre di Affari Tuoi. La concorrente gioca dalla Puglia, è originaria di Bisceglie e nella vita lavora come impiegata in un'azienda di calzature. Da poco è diventata mamma di Ciro Rodrigo, che ha 7 mesi. In studio è accompagnata dalla sorella Meri Licia, che scherzosamente chiama il suo ‘grande gluteo', per la fortuna che solitamente le porta nel gioco e nella vita.

La partita di Naomi e la sorella Meri Licia

La partita di Naomi e della sorella Meri Licia comincia in maniera fortunata: nei primi turni le concorrenti eliminano alcuni pacchi blu, dal valore di 50, 500 e 5mila euro, ma anche alcuni rossi (30mila e 15mila). "Il grande gluteo funziona", dice Stefano De Martino alle concorrenti facendo degli affondi in diretta. "La palestra ha dato i suoi frutti devo dire", risponde Naomi.

Dopo 6 pacchi arriva la prima offerta dal Dottore, dal valore di 44mila euro. "Dottore le dò quante scarpe vuole, lo ringrazio però rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti", ha detto la concorrente. La partita continua, ma sfortunatamente le due sorelle perdono il pacco rosso da 50mila euro e subito dopo i 100mila. Il Dottore interviene per proporre un cambio pacco, che viene ancora rifiutato. Pacco dopo pacco, le sorelle perdono diverse cifre a cui puntavano, come 200mila e gli ambiti 300mila euro. Ancora una volta, il Dottore interviene con un'offerta di 5mila euro. "Ci credo ancora in questo pacco numero 9, qua dentro c'è un rosso. Rifiuto l'offerta e vado avanti', spiega Naomi, dritta per la sua strada.

Il finale della partita di Naomi e Meri Licia

Alla fine della partita, le sorelle rimangono con due pacchi rossi (10mila e 20mila euro) e due pacchi blu (10 e 200 euro). Eliminati i 200 euro e i 10mila, Naomi e Meri Licia hanno due possibilità: 1o euro o 20mila. Il pacco numero 3 della Campania ha per la concorrente un significato simbolico:

Il 3 è il mese del mio compagno Ciro, di mamma, ma è anche quando stavo per perdere mia sorella. Il 3 giugno ha fatto un incidente stradale, è stata miracolata. Sul posto c'eravamo io e il mio papà, abbiamo visto tutto. 3 sono le ore in cui mia sorella è rimasta schiacciata in auto a testa in giù. Ha avuto il gran gluteo e ce l'ha ancora.

Il Dottore propone l'ultimo cambio pacco e Naomi accetta, visto il significato che ha per lei il 3. All'interno solamente 10 euro. "Papà aveva ragione", ha concluso Meri Licia. La decisione di cambiare alla fine non le ha premiate.