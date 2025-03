video suggerito

Ad Affari Tuoi Michelle usa lo stesso portafortuna di un ex concorrente ma perde, De Martino: "Basta amuleti" Michelle e Nicole sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 27 marzo. Mamma e figlia giocano confidando nel "daruma", lo stesso portafortuna che aveva fatto vincere 100mila euro a Eleonora e Giuseppe. Loro, però, non sono così fortunate.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 27 marzo gioca con il pacco numero 9 Michelle dalla Valla d'Aosta, ad accompagnarla c'è Nicole, una dei suoi quattro figli. La loro partita non è particolarmente fortunata e mamma e figlia finiscono alla Regione Fortunata. Nel corso della trasmissione confidano nel potere del daruma, un amuleto che aveva fatto vincere 100mila euro a Giuseppe ed Eleonora.

La partita di Michelle e Nicole

La partita inizia con un commento di Stefano De Martino, che ricorda la partita di Giuseppe ed Eleonora. "Ho visto un amuleto, un daruma. L'ultima volta ha fatto una brutta fine – dice il conduttore – Non sono prevenuto, l'altro era nero. Dopo averlo attivato hanno vinto 100mila euro".

Con i primi tiri vanno via 15mila, 5mila e 75 euro. Poi la batosta: via 200mila euro. Dopo che anche i 300mila euro vengono eliminati dal tabellone, Stefano De Martino procede con la sua strategia "anti sfortuna" e copre l'amuleto di madre e figlia. Con l'ultimo tiro Michelle perde solo 5 euro e poco dopo il Dottore offre il cambio. La concorrente accetta e chiede a Nicole di prendere un nuovo pacco: è il numero 11. Una scelta giusta, dalla ruota aveva pescato solo 500 euro. Un rosso da 30mila euro, poi si balla in studio per l'apertura dello zero. Mamma e figlia rifiutano l'offerta da 20mila euro. Con i turi successivi vanno via 1, 100mila e 200 euro. Per la seconda volta accettano il cambio e Michelle lascia l'11 per il 10. A seguire: via 50mila, 10mila e la toma.

Il finale di Michelle e Nicole

Nelle battute finali, un'offerta da 15mila euro che viene rifiutata e due pacchi rossi da 20mila e 75mila euro, cifra che va via. "Non mi portate più i daruma!" grida Stefano De Martino lanciando via l'amuleto. Quando anche i 20mila euro vengono eliminati dal tabellone, il conduttore fa a pezzi il portafortuna.

Madre e figlia finiscono alla Regione Fortunata. La loro prima opzione è il Lazio, ma si rivela errata. Puntano allora sulla Toscana, ma sbagliano. Tornano a casa a mani vuote, avrebbero dovuto optare per il Molise.