Ad Affari Tuoi la partita fortunata di Michael prende una piega inaspettata, De Martino: “Partiti a razzo”

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1, gioca Michael insieme a sua moglie Sara. La partita, particolarmente fortunata, prende una piega inaspettata. "Per come è iniziata sembrava stessimo andando sulla luna, però…" commenta Stefano De Martino.

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1, gioca con il pacco numero 12 Michael per il Trentino-Alto Adige. Ad accompagnarlo c'è sua moglie Sara. Dopo un inizio scoppiettante e una partita particolarmente fortunata, i concorrenti perdono colpi ma riescono comunque a portare a casa 20mila euro.

La partita di Michael e Sara

Prima di iniziare la partita, Stefano De Martino chiede ai concorrenti di raccontare la loro storia d'amore. "Mi ha conquistata a lezione, era il mio maestro di sci" rivela Sara. Il conduttore aggiunge: "So che vi siete incontrati due volte a distanza di tempo. Alla prima lezione Sara era molto incapace. Dopo otto anni si rincontrano e Micael dice ‘ricordo due gemelle romane misero in dubbio la mia capacità di insegnare'. Una delle due era proprio Sara, presente in quell'occasione". E Michael conclude: "Sì, ora siamo sposati". Dopo due pacchi blu contenenti 200 e 100 euro, vanno via cifre più consistenti: 5mila e 75mila euro. Subito, però, la rimonta con un nuovo pacco blu. Poco dopo arriva la batosta, con la possibilità di vincere 300mila euro che sfuma.

I due concorrenti rifiutano l'offerta da 25mila euro. Il biglietto della lotteria della serata finisce in Sardegna. L'apertura del pacco contenente 0 euro è seguito dal consueto balletto di Stefano De Martino al fianco di uno dei pacchisti. Michael e Sara non accettano il cambio proposto dal Dottore, poco dopo aprono una serie di pacchi blu e in gioco rimangono soprattutto cifre alte. Per festeggiare la partita particolarmente fortunata, il conduttore il concorrente si lanciano in un balletto sulle note di Sul cucuzzolo di Edoardo Vianello.

Il finale di Michael e Sara

A otto pacchi dalla fine della partita, Michael e Sara hanno solo un pacco blu e sette rossi (tra cui 50mila, 100mila e 200mila euro). È a questo punto che il Dottore offre 40mila euro, ma i due rifiutano. Subito, però, vanno via 100mila e 200mila euro. "Due tiri, due cadute" commenta mesto il conduttore. Il Dottore offre 15mila euro per tre tiri: rifiutati. Quando i due finalmente trovano i 50 euro è festa grande: in gioco solo rossi. "Alessia ci ha portato bene" osserva il conduttore, riferendosi al numero 19, data di nascita della sorella di Sara. Ai due vengono offerti 15 mila euro per l'ultimo tiro, in gioco solo 10mila, 15mila e 20mila euro. "Sono confuso" confessa Michael. "Ci credo, eravamo partiti a razzo" puntualizza De Martino. I due, però, decidono di andare fino in fondo. Sul tavolo 20mila e 15mila euro. "Per come è iniziata sembrava stessimo andando sulla luna, però…" dice speranzoso il padrone di casa. Il maestro di scii e sua moglie tornano a casa con 20mila euro.