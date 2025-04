video suggerito

Ad Affari Tuoi, Ivan ascolta sua moglie e accetta 27mila euro: nel suo pacco ne aveva molti di più Ivan ad Affari Tuoi ha giocato accompagnato dalla moglie Ornella. Dopo aver cambiato il suo pacco numero 2 con l'1, ascolta il consiglio della sua dolce metà e accetta 27mila euro, ma lui ne aveva 75mila.

A cura di Sara Leombruno

Ivan dalla Sicilia è il concorrente di Affari Tuoi della puntata di giovedì 10 aprile, fa l'ottico e di cognome fa "quattrocchi". Al suo fianco c'è Ornella, sua moglie e madre dei suoi figli, che fa l'avvocata penalista. Per lui il pacco numero 2 e, tra i tanti premi, la specialità del giorno è la pasta alla norma.

La partita di Ivan ad Affari Tuoi

La partita di Ivan inizia senza infamia né lode: il primo pacco che chiama è quello da 100 euro. Il secondo tiro è per il 5, il pacco di Angela da Barletta, in cui ci sono 0 euro e subito parte "Anema e core" di Serena Brancale. Nei tiri successivi ci sono però alcuni rossi: 30mila euro, 75 euro, 10mila euro e 15mila euro. La prima offerta del dottore è "sostanziosa", come affermato anche da Stefano De Martino, ed è di 39mila euro. Ivan però rifiuta. Il tiro successivo è di 20mila euro, ma Ivan subito si riprende e chiama la pasta alla norma, seguito dal tiro che scova i 5 euro. Il dottore offre il cambio, ma anche stavolta il siciliano rifiuta.

Il finale amaro di Ivan che accetta l'offerta del dottore

Dopo aver rifiutato il cambio, Ivan scopre che nel pacco non ci sono nemmeno 1 euro, 5mila euro, 20 euro. A quel punto, gli restano solo tre pacchi blu e il dottore non può che fare un'offerta alta: 50mila euro, che però rifiuta nuovamente: "Il dottore è bravo, ma questo è il più piccolo dei pacchi rossi che abbiamo in questo momento a disposizione". Nel 17 del Lazio ci sono 200 euro e a quel punto gli viene proposto di nuovo il cambio, ma Ivan è deciso e vuole tenersi il suo numero 2. Ivan sceglie di chiamare il 15: "Questo numero ci era stato suggerito dalla mia nonna Sara, che ha 101 anni", ma contiene 100mila euro.

La partita si mette comunque bene, visto che ci sono quattro pacchi rossi e due blu. L'offerta del dottore però scende a 45mila euro e Ivan rifiuta ancora. Nel 14 della Valle D'Aosta ci sono 200mila euro e De Martino invita alla calma: "Adesso il dottore avrà preso il suo colorito naturale", le parole del conduttore. L'offerta scende a 35mila euro e lui rifiuta anche stavolta. La partita continua a degenerare, perché la chiamata successiva è quella di 50mila euro. Ora è in pari tra rossi e blu: 50 e 500 euro da un lato, 75mila e 300mila dall'altro. Dopo aver di nuovo declinato l'offerta da 35mila euro. Nel 6, però, ci sono 300mila euro.

Ivan cambia il 2 con il pacco 1: lo apre subito e nel suo c'erano 500 euro. L'offerta finale è di 27mila euro: "Sono pochi", commenta il protagonista. "In Sicilia c'è un detto: l'ultima parola è quella dell'uomo ed è ‘Si, amore'". Ornella gli suggerisce di accettare e lui così fa. Nel suo pacco, però, ce n'erano 75mila.