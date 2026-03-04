Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: “Ha detto di prendere il pacco 5”, cos’è successo nel finale

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 marzo, la partita di Ilaria e Letizia che decidono di cambiare pacco dopo una serie di tiri sfortunati e seguire il consiglio del nonno. All’ultimo tiro arrivano con 50mila euro da una parte e 100 dall’altra: il finale è da favola.

Ilaria e Letizia ad Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 marzo, la partita di Ilaria e Letizia dalla Valle D'Aosta con il pacco numero 12. Ilaria è una pallavolista, mentre Letizia gioca sulla sabbia e insegna alla scuola primaria. L'inizio della puntata è segnata da un appello di Stefano De Martino: "Dite ai valdostani di venire a giocare, abbiamo bisogno di loro, ci arrivano poche candidature".

La partita di Ilaria e Letizia ad Affari Tuoi

La partita delle gemelle comincia dal pacco 15, che contiene 15mila euro. Dopo, subito, la catastrofe: i 300mila euro sfumano, e il terzo tiro non va meglio perché individua 75mila euro. La svolta positiva arriva con Gennarino, che portata una ventata di speranza in una serata cominciata non proprio nel migliore dei modi. La sfilza delle mosse sfortunate prosegue: fuori 10mila euro e 20mila. "Occhio, ragazze", dice De Martino prima di proporre la prima offerta del Dottore, che è di 20mila euro. Le due ragazze rifiutano e proseguono.

Dopo una serie di tiri, i pacchi blu che prima erano in netta superiorità numerica calano di numero, e in studio si coglie il pretesto per far festa con il tormentone di Annalisa. Rifiutati anche 25mila euro, il podio è ufficialmente fatto fuori: uno dopo l'altro, via 200mila e 100mila. Le gemelle decidono di cambiare il loro pacco con il 5 dell'Abruzzo, che dopo spiegheranno essere quello che il nonno aveva suggerito.

Il finale di partita delle gemelle che vincono 50mila euro

Nel 19 del Molise c'è il pacco nero, che stasera conteneva solo 10 euro. Decidono di aprire il loro pacco originario e scoprono che valeva 30mila euro. Per due tiri il Dottore offre appena 5mila euro, visto che in gioco resta solo un rosso ed è quello da 50mila. Le gemelle, convinte, tritano l'assegno e dopo rifiutano anche un nuovo cambio. Al tiro finale arrivano con tutto o niente: 50mila euro da una parte e 100 dall'altra. Il Dottore affida le sorti alle carte e Letizia pesca il cambio.

"Sono convinta di aver pescato 50mila euro", dice Ilaria, sicura di sé. Motivo per cui le gemelle scelgono di tenere il pacco 5 e spiegano finalmente perché: "Era il pacco dell'Abruzzo e nostro nonno Bruno è abruzzese, ed è nato il 5, proprio come noi". Il finale è da film: portano a casa proprio 50mila euro.