Ad Affari Tuoi il sogno di Chiara si infrange: "Stasera la fortuna non è passata da qui" La partita della concorrente delle Marche non va nel migliore dei modi. Dopo l'apertura di tutti i pacchi rossi si va alla regione fortunata e nemmeno lì le cose si mettono per il meglio.

A cura di Andrea Parrella

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 27 aprile è Chiara da Osimo, per le Marche, che Stefano De Martino presenta facendo notare subito un dettaglio affatto irrilevante: la concorrente di questa sera è al quinto mese di gravidanza. Con lei c'è Simone, il suo compagno. Stanno insieme da due anni, per loro c'è il pacco numero 12. Ci sono un chilo di cavallucci, specialità marchigiana, tra i premi possibili della serata. La partita non inizia nel migliore dei modi, perché il primo pacco chiamato, quello dell'Emilia Romagna, ha dentro 200mila euro. Si prosegue con la Calabria e ci sono 50 euro che pareggiano il conto, e ancora 1 euro nel pacco del Friuli Venezia Giulia. Nel tiro successivo gira ancora bene ed esce il pacco di Gennarino, il cane mascotte della trasmissione. Segue ancora la chiamata da 0 euro, ma la serie si chiude in negativo, con 100mila euro che se ne vanno.

La partita del 27 aprile di Affari Tuoi

La prima offerta del dottore è succulente, perché ci sono 29mila euro con cui la coppia potrebbe andare via felice. Ma la partita è tutta da giocare e Chiara e Simone decido di rifiutare. Ripartono dal pacco del Molise, dove ci sono 15mila euro. Si prosegue con i 5 euro del pacco successivo e ancora, per chiudere la serie fortunata, un chilo di cavallucci che se ne vanno. Una nuova chiamata del dottore arriva per i concorrenti e c'è la proposta di cambio, rifiutato.

Chiara protegge i 300mila euro e rifiuta l'offerta del dottore

Si riparte quindi da una nuova serie di chiamate e la prima, con il pacco della Liguria, fa sfumare la possibilità dei 50mila euro. Dopo se ne vanno anche i 10mila e la serie si chiude con i 20mila euro. Partita in equilibrio, 4 pacchi blu e 4 rossi, con 300mila e 75mila che restano protetti. Il dottore chiama e resta fermo sulla prima offerta: ancora 29mila euro. Anche stavolta, offerta rifiutata. La chiamata successiva però sbilancia la partita in favore del dottore, perché se ne vanno i 75mila euro. Il dottore torna a proporre il cambio, rifiutato ancora dalla coppia.

La fortuna non aiuta la coppia, si va alla regione fortunata

La chiamata successiva è nefasta, perché se ne vanno i 300mila euro con la chiamata successiva. L'offerta del dottore si abbassa vertiginosamente a 4mila euro. Anche questa rifiutata, ma la partita sembra indirizzata male, perché con le due chiamate successive se ne vanno prima i 5mila e poi i 30mila euro. "No, non ci credo", esclama Chiara. Restano quattro pacchi blu e si va a questo punto alla regione fortunata.

Il primo tentativo, per 100mila euro, è indirizzato sulla Calabria, ma non è quella la scelta giusta e quindi si va all'ultimo tentativo, per 50mila euro. La scelta della coppia va sul Piemonte, ma nemmeno questo tentativo va bene. "Stasera la fortuna non è passata da qui", dice Stefano De Martino in chiusura di puntata, facendo gli auguri alla coppia per il figlio che arriverà presto.