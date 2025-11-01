Ad Affari Tuoi il dottore inganna Martina con 26 mila euro: quanti ne conteneva il suo pacco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Puntata fortunata di Affari Tuoi quella andata in onda il 1° novembre, almeno dal punto di vista del dottore Pasquale Romano. A cadere vittima della sua astuzia è stata Martina, autista di autobus che ha giocato insieme alla mamma Giuseppina. La partita della giovane è andata bene fino alle battute finali, perché la pacchista è riuscita a portare fino alla fine i pacchi più alti in gioco: quelli da 100mila, da 200mila e da 300mila euro.

Il capovolgimento è arrivato proprio nel momento decisivo, quando il “perfido” dottore, intuendo l’incertezza della concorrente, ha deciso di cavalcarla per indurla ad accettare una cifra molto più bassa rispetto alla sua potenziale vincita.

Come Martina è passata dai pacchi più alti al rischio della Regione Fortunata

A ingannare Martina, oltre all’astuzia del dottore – che conosceva benissimo il contenuto del suo pacco – è stato anche il rischio di finire alla Regione Fortunata, in un momento in cui le è sembrato di poter perdere tutto, nonostante una partita fino a quel punto fortunata.

Martina e Giuseppina erano riuscite a tenere in gioco i tre pacchi principali, i più alti in assoluto, insieme a quello da 75mila euro. A fare da contraltare solo una manciata di pacchi blu. Gli ultimi tiri, tuttavia, si sono rivelati sfortunati e la pacchista ha eliminato le cifre più alte una dopo l’altra.

A quel punto, il dottore si è fatto avanti con un’offerta bassissima: appena 13mila euro. Proprio quell’assegno così esiguo ha spinto Martina a rifiutare e a immaginare un finale di partita in cui avrebbe potuto tornare a casa a mani vuote, dopo 18 puntate trascorse nel cast della trasmissione condotta da Stefano De Martino.

Martina accetta 26mila euro, ma nel suo pacco ce n’erano 75mila

Martina è arrivata alla proposta finale del dottore con due soli pacchi ancora in gioco: quello da 5 euro, abbinato alla Lotteria Italia, e quello da 75mila euro. In questo spazio di incertezza si è infilato con astuzia il dottore, che le ha proposto la sua ultima offerta: un assegno da 26mila euro per chiudere la partita.

La pacchista, temendo di avere il pacco con la cifra più bassa, ha accettato l’offerta, salvo poi pentirsene quando, pochi minuti dopo, ha scoperto che il suo pacco – il numero 1 – conteneva ben 75mila euro.