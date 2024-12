video suggerito

Ad Affari Tuoi Debora accetta l'offerta del Dottore e vince: "Ho 26 anni, questi soldi non li ho mai visti" Debora dalla Puglia è stata la protagonista della puntata del 22 dicembre di Affari Tuoi. La ragazza ha giocato con la cognata Gloria e, alla fine della partita, ha accettato l'offerta del Dottore vincendo 35mila euro anziché i 15mila contenuti nel suo pacco.

A cura di Elisabetta Murina

Debora dalla Puglia è la protagonista della puntata del 22 dicembre di Affari Tuoi. La ragazza vive a Lecce, è una farmacista e gioca con la cognata Gloria. La concorrente ha conosciuto il fidanzato Matteo in piscina e racconta: "In spogliatoio ho conosciuto lei e nella stessa vasca c'era il fratello ma non lo sapevo. Le ho detto ‘che carino quel ragazzo', lei mi ha risposto ‘ma chi, mio fratello?' Oggi stiamo insieme da 13 anni". "Quando si dice che il nuoto è uno sport completo", scherza il conduttore Stefano De Martino.

La partita di Debora e Gloria

La partita di Debora ad Affari tuoi inizia in modo abbastanza equilibrato: nei primi 6 tiri la concorrente elimina 3 pacchi blu (1, 500, 75 euro) e 3 pacchi rossi (20mila, 50mila e 75mila euro). Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre alla concorrenti un assegno da 35mila euro. "Non perdiamo tanto tempo, siamo venute qua per giocare e vogliamo divertirci. Ringraziamo ma andiamo avanti", spiega Gloria. La partita della coppia continua con l'eliminazione di due pacchi blu (5mila euro e 100 euro), ma anche del rosso più temuto, i 300mila euro. "Questa ha fatto male", commenta De Martino. Il Dottore torna allora alla carica e offre un cambio pacco, che però viene subito rifiutato.

Debora e Gloria scelgono poi due pacchi blu, contenenti 10 euro e 30mila euro, e uno rosso con i 200mila. Il Dottore fa scegliere alla concorrente la sua prossima mossa e la sorte decide per un cambio, presto rifiutato. Ancora tre tiri: eliminati i pacchi contenenti 50 euro, 10mila euro e 20 euro. La proposta del Dottore questa volte è un assegno dal valore di 14mila euro. "Puntiamo alto, rifiutiamo e andiamo avanti", spiega Debora. L'ultimo tiro prima del gran finale è per fortuna un pacco blu che contiene 5 euro.

Il finale della partita di Debora e Gloria

Alla fine della partita Debora e Gloria si trovano con una situazione di parità: due pacchi blu (0 euro e 200 euro) e due pacchi rossi (15mila e 100mila). Il Dottore propone un ultimo cambio alle concorrenti, che questa volta accettano. "Voglio credere nel giorno del mio compleanno e vado a prendermi l'11", dice Debora. Per il primo tiro la scelta ricade sul numero 7, il pacco che avevano prima e che conteneva 0 euro. Eliminato anche l'ultimo pacco blu (200 euro), il finale per la concorrente è tra 15mila e 100mila euro.

Il Dottore fa l'ultima offerta dal valore di 35mila euro. "Ognuno di noi ha i suoi numeri e la sua storia. Adesso da una parte la sensazione è di volerci credere, ma dall'altra c'è una differenza tra le due cifre", spiega Debora. La concorrente chiede un parere a Lupo, che le invita a continuare. Tanat è convinto che ci siano 100mila nel pacco delle cognate. "Mi sono sposata da poco, vorremmo comprare casa, tutte le cifre sarebbero un aiuto. Quello che mi sento è di avere i 100mila. Ho 26 anni, 35mila euro non li ho mai visti, è comunque una partenza. Non importa se ci sono i 100mila, accettiamo", ha concluso Debora. Nel pacco numero 11 della concorrente c'erano 15mila euro che, quindi, ha fatto bene ad accettare l'offerta.