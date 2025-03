Ad Affari Tuoi Emilia accetta l’offerta del Dottore dopo 2 cambi: è la scelta vincente, nel suo pacco solo 5 euro

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di Affari tuoi di sabato 1 marzo, in onda dalle ore 20.40 su Rai1, gioca Emilia dalla regione Toscana. Con la conduzione di Stefano De Martino e le offerte del Dottore Pasquale Romano, la concorrente ha cercato di portarsi a casa il montepremi massimo di 300mila euro. Ad accompagnarla il marito Niccolò. Dopo due cambi pacchi, di cui uno con un numero dal valore simbolico. la concorrente ha accettato l'offerta di 40mila euro del Dottore. Nel

La storia di Emilia, concorrente del 1 marzo di Affari Tuoi

Protagonista della puntata del 1 marzo di Affari Tuoi è Emilia. Di professione infermiera, vive a Prato ed è diventata mamma da 8 mesi della piccola Nora. Con lei il marito Niccolò, impiegato commerciale nel settore medicale, che subito scherza: "Sono abituato a trattare con il Dottore". I due si sono conosciuti a una festa di Capodanno nel 2014. "Galeotto fu uno sptriz", ha spiegato Emilia.

La partita di Emilia dalla Toscana

La partita di Emilia ad Affari Tuoi inizia nel migliore dei modi: nei primi tiri la concorrente elimina cinque pacchi blu, contenenti 0, 1, 100, 500 e 20 euro. Via solo un pacco rosso dal valore di 50mila euro. "Mi piacciono queste partite", dice De Martino festeggiando con i concorrenti. Arriva la prima chiamata del Dottore che propone un'offerta di 40mila euro. "Siamo qui per giocare, ringrazio il dottore e vado avanti", dice Emilia rifiutando la proposta.

Continua la partita della coppia con tre pacchi rossi eliminati (20mila, 200mila e 30mila euro), fino a una nuova offerta del Dottore: 30mila euro. Anche questa viene rifiutata da Emilia. La fortuna continua ad assistere la concorrente e il marito, che eliminano tre pacchi blu (50, 75 e 200 euro). "Mi hanno detto che ha avuto una ricaduta", scherza De Martino rispondendo al Dottore, che fa un'altra offerta dal valore di 40mila euro, di nuovo rifiutata. Il Dottore propone poi un cambio e la coppia accetta: Niccolò e Martina cambiano il loro pacco con il numero 18 della new entry. Nel loro di prima c'erano 100mila euro. Anche se il Dottore continua a offrire assegni, la coppia non ha intenzione di accettare e prosegue nel gioco.

Quanto ha vinto Emilia ad Affari Tuoi: il finale della partita

Il finale della partita di Emilia si presente piuttosto equilibrato: da una parte due pacchi blu (5 euro e la pappa al pomodoro) e dall'altra tre rossi (5mila, 75mila e 300mila). Il Dottore propone un altro cambio. "C'è un numero che ci accompagna da sempre ed è anche legato a una regione che ho molto cara, il Friuli Venezia Giulia. Sarebbe il 22, il 2 è il suo babbo che non c'è più, io ho partorito nel letto 22 e in Friuli è nato mio nonno", spiega Emilia commuovendosi e accettando il cambio. Nel suo pacco di prima c'era la pappa al pomodoro. Dopo aver eliminato i 75mila, Emilia e Niccolò cedono all'offerta del Dottore di 40mila euro. "Ci farebbero comodo. Siamo stati fortunati finora, non sfidiamo più la sorte, accettiamo", spiega. Nel suo pacco c'erano 5 euro.