Aaron in lacrime dopo l’uscita da Amici in Semifinale: “Non è una sconfitta, ho vinto come persona”

Aaron è stato eliminato a un passo dalla finale di Amici. Il cantante, insieme alla ballerina Maddalena, ha dovuto lasciare il programma durante la Semifinale, andata in onda sabato 6 maggio. Con le lacrime agli occhi, l'allievo ha parlato della sua esperienza nella scuola e dell'esclusione dalla puntata che decreterà il vincitore di questa edizione.

Aaron si è commosso nel parlare della sua esperienza all'interno della scuola, dove ha passato gli ultimi 8 mesi. Come si è visto nello speciale di Amici andato in onda oggi, lunedì 8 maggio, il cantante si è lasciato andare alle lacrime, ma si è detto contento del percorso fatto finora:

Essere uscito alle porte della finale, per Aaron, non è stata una sconfitta, ma al contrario una personale vittoria:

Non è un passo falso, non la vedo come una sconfitta. Non si può perdere tutta la crescita che ho fatto per una settimana in più, tutto quello che ho vinto l'ho vinto con la mia persona. Sono consapevole di quello che ho fatto e per la prima volta dico grazie a me stesso perché ho tirato fuori le pa**e. Non ho mai finito un ca**o nella mia vita e per me oggi è una vincita proprio per questo, perché ho finito.