Aaron: “Ho sofferto di attacchi di panico, Silvia è stata la persona più importante per me” Maddalena a Verissimo ripercorre le tappe del suo sogno di ballare in tv, in parte realizzato quando a soli 11 anni ha incontrato Maria De Filippi a ‘Pequenos Gigantes’. Aaron si apre parlando del suo periodo buio, in cui a salvarlo è stato l’amore della fidanzata Silvia.

A cura di Giulia Turco

Aaron e Maddalena sono ospiti a Verissimo a poche ore dalla finalissima di Amici 22, che ha regalato loro l'esperienza più bella di sempre. Maddalena ripercorre la strada verso la realizzazione di un sogno, quello di ballare in tv, a partire dal primo incontro con Maria De Filippi avvenuto quando era appena bambina. Aaron si emoziona e racconta il suo periodo buio, superato grazie alla musica e all'amore della fidanzata Silvia.

Aaron racconta il suo periodo buio

"A scuola quando ero più piccolo ho vissuto un momento difficile. Spesso soffrivo di attacchi di panico, avevo paura di restare solo. Mia mamma restava nei paraggi di scuola, aspettava che mi calmassi. Io stavo seduto al mio posto tremando", racconta il cantante a Silvia Toffanin. Poi il momento più duro, arrivato di recente, nel post pandemia. "La vita mi ha scaraventato un sacco di paure addosso. Mia mamma mi ha aiutato tanto, così come Silvia, che è la persona più importante che esista", spiega emozionato. "Ha saputo farmi esprimere ciò che avevo dentro, in ogni esibizione ad Amici c'era un pezzetto di lei".

Quando Maddalena ha conosciuto Maria De Filippi la prima volta

Altrettanto emozionante il racconto della ballerina, che ha festeggiato i suoi 18 anni nella scuola di Amici. Ha aspettavo di essere maggiorenne per poter fare i casting per il programma, che è sempre stato il suo sogno. Sin da quando era bambina infatti ha desiderato ballare in tv. Ciò che forse non tutti ricordano è che il primo incontro tra Maddalena Svevi e Maria De Filippi risale a 7 anni prima, quando appena 11enne la ballerina ha partecipato a Pequenos Gigantes. In quell’occasione, Maddalena aveva raccontato a Veronica Peparini: “Quando ballo mi sento libera, quando i genitori si sono separati ho ballato una coreografia e questo mi ha aiutato”. Oggi, guardandosi alle spalle, può raccontare a Verissimo: "Amici è sempre stato un sogno per me. Lo scorso anno ho fatto i casting senza troppe aspettative. Mia mamma ha fatto tutto il possibile per permettermi di inseguire il mio sogno. Mi ha sempre dato tutto, pur non avendo la possibilità".