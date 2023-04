Aaron in lacrime dopo la lettera della fidanzata Silvia: “Mi manca, ad Amici temevo di dimenticarla” Aaron ha ricevuto una lettera dalla fidanzata, nel daytime andato in onda oggi il momento nel quale l’allievo legge le parole della sua Silvia: “Io sono qui, non voglio che ti senta solo nonostante starti vicino sia stato complicato in questo periodo”.

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 22 oggi, martedì 18 aprile, è stato mostrato il momento in cui Aaron ha ricevuto una lettera dalla fidanzata Silvia. Il cantante, allievo in corsa per la vittoria finale del talent show, non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle parole d’amore scritte per lui.

La lettera di Silvia, la fidanzata di Aaron

Quando Aaron è andato a ritirare la busta contenente la lettera si è mostrato agitato: "Denunce o multe qui non possono arrivare, stai tranquillo" ha scherzato Wax. Il cantante è andato in camera per scoprire il contenuto della busta, quando ha scoperto di cosa si trattasse ha rischiato di piangere. "Non piangerò", le parole a Cricca prima di leggere ad alta voce la lettera:

"Amore mio, ti sto vedendo un pochino giù in questi giorni, che succede? Ti sei dimenticato di quanta gente che ti ama aspetta ansiosa il sabato sera per sentirti cantare? Sto amando sempre di più la tua dolcezza con cui cerchi di far uscire la parte migliore di te e sto capendo quanto amare ti appartenga da sempre. Amarmi, amare uno sbaglio, un amico, un nemico, una debolezza. Ci vado un pochino diretta. Smetti di non sentirti accettato, hai molto da insegnare, la dentro e qui fuori. Voglio vederti fiero di ciò che sei riuscito a costruire, datti questo merito una buona volta. Spacca quel palco che ami da sempre, è una promessa che ci siamo fatti. E io non posso che essere lì sotto a farti il tifo più grande del mondo. Tutti sappiamo che hai un mondo immenso lì dentro. Sai già chi sei, devi credere un po' di più in te stesso. Continua ad amare ciò che fai, sii sempre così puro, è il biglietto da visita più bello che tu possa presentare. Io sono qui, non voglio che ti senta solo nonostante starti vicino sia stato complicato in questo periodo. Ci ho provato e spero ancora una volta di stapparti un sorriso. Stiamo crescendo, non vedo l’ora di farti vedere chi sono e di vedere che persona straordinariamente forte sei diventata. Per me hai già vinto dal 14 settembre. Forte amore, sono qui. Ti amo".

La reazione di Aaron

Aaron tra le lacrime ha commentato il gesto della fidanzata Silvia confessando di aver temuto di perderla per colpa della distanza dovuta ad Amici. "E’ una persona che si impegna tanto a farmi stare bene, spero di fare altrettanto per lei. Mi manca un po', non ci vediamo da 7 mesi. Silvia è la ragione per cui sono qui, ho sempre avuto paura di dimenticarla ma dal 14 settembre non ci ho mai capito un ca**o. Sta ancora qui dentro. Io e lei siamo simili, ci teniamo stretti per accettare e combattere il mondo", le parole.