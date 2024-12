video suggerito

A Uomini e Donne William sorprende Manuela con un anello: “Auguro a tutti una donna speciale come te” Manuela e William del trono Over di Uomini e Donne hanno lasciato insieme il programma. Lui, al centro dello studio, le ha regalato un anello di fidanzamento prima di proporle di viversi fuori, lontani dalle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2024, i due del parterre over, William e Manuela hanno lasciato insieme il programma. Hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa, a fine ottobre, ma tra loro è scoccata subito una scintilla. Dopo la prima uscita, non si sono più separati: in studio, oggi, William ha chiesto alla Dama di lasciare insieme il programma. Per lei ha aperto una scatola luminosa contenente un anello.

La sorpresa di William per Manuela a Uomini e Donne

William e Manuela nella puntata di oggi si sono seduti al centro dello studio per parlare della loro frequentazione. Il Cavaliere è stato il primo a prendere parola raccontando l'inizio della loro conoscenza: "La prima volta che abbiamo ballato era il 28 ottobre, è passato un mese. Sono emozionato perché ci siamo trovati subito bene e non ci siamo più lasciati. Lei mi ha fatto una sorpresa bellissima da me ad Agropoli. Spero che i miei amici del parterre trovino una persona speciale come Manuela. È una donna vera con tanti contenuti, principi. Mi ha dato tanto e subito. Per questo motivo non ci siamo mai lasciati e vorrei chiederle di uscire". È così entrato un tavolino con una scatola rossa e un mazzo di rose. All'interno della scatola tutte le loro foto. Dopo averle mostrate, William ha tirato fuori una scatola luminosa contenente un anello. Manuela si è emozionata prima di abbracciarlo e baciarlo. Per loro è partita la canzone Senza fiato dei Negramaro.

Gianni Sperti: "Inaspettato, complimenti"

Maria De Filippi, dopo il ballo, ha salutato i due protagonisti del parterre over. Prima che uscissero, Manuela e William hanno salutato tutti, compresi gli opinionisti. Gianni Sperti ha così commentato: "È stato inaspettato, sono belli. Hanno riempito lo studio di emozioni. Complimenti".