video suggerito

Martina De Ioannon bacia Ciro a Uomini e Donne, Gianmarco sbotta e lascia lo studio: “Non prendermi per il cu*o” Nella puntata del 19 novembre, Martina De Ioannon ha dato il primo bacio del suo percorso a Uomini e Donne a Ciro Solimeno. Una volta vista l’esterna, il suo rivale Gianmarco Steri è andato su tutte le furie e ha deciso di lasciare lo studio: “Ora voglio dimostrazioni”. Immediata la reazione della tronista, che è andata via insieme a lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una puntata di Uomini e Donne alquanto movimentata quella andata in onda il 19 novembre. Il trono di Martina De Ioannon è uno di quelli più apprezzati dal pubblico, visto il rapporto che la ragazza ha instaurato con i corteggiatori Gianmarco Steri e Ciro Solimeno . Ed è proprio con quest'ultimo che è scattato il primo bacio del percorso dell'ex di Temptation Island. La reazione del romano, però, non si è fatta aspettare: "Tu non mi prendi per il cu*o, ora voglio dimostrazioni", ha urlato prima di salutare Maria De Filippi e abbandonare lo studio

Il bacio tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

La scorsa settimana, in realtà, Martina aveva dichiarato di essere stata così bene in esterna con Gianmarco da volerlo baciare. La cosa aveva mandato su tutte le furie Ciro, che era andato via dallo studio scappando in stazione a Termini per tornare a Napoli. La tronista, però, l'aveva raggiunto e convinto a tornare. Nella nuova esterna, la ragazza ha fatto ancora un passo verso di lui, facendogli conoscere la sua famiglia. A suggellare il momento un bacio appassionato, dopo del quale i due si sono confessati di stare molto bene insieme.

Immediata la reazione del pubblico in studio, che ha accolto il gesto dei ragazzi con un applauso fragoroso. In effetti, sono già settimane che Ciro e Martina ricevono apprezzamenti da parte dei telespettatori e sui social sono spesso andati in trend gli hashtag dedicati alla coppia.

Leggi anche Uomini e Donne anticipazioni, il bacio di Gemma al gusto di cioccolata e la segnalazione sul tronista Alessio

La reazione di Gianmarco Steri

Gianmarco, una volta visto il bacio, ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. "Io qua a farmi prendere per cu*o da te non ci sto, non mi interessa la tua risposta, adesso voglio dimostrazioni", ha detto prima di andarsene. A quel punto, Martina è corsa a prenderlo, nonostante l'avvertimento della conduttrice: "Se vai via Ciro si arrabbierà, poi fai quello che vuoi". La ragazza, però, ha comunque deciso di uscire.

In effetti, al suo ingresso Ciro non ha disatteso le aspettative della padrona di casa. "La settimana scorsa quando hai fatto la bella esterna con lui e io sono andato via tu non sei venuta subito, come faccio a scendere col sorriso?", ha detto il napoletano. Dopo qualche minuto di discussione, però, ha messo da parte l'orgoglio e ha detto a Martina di essere rimasto molto contento del bacio:

A me ha fatto piacere il fatto che tu mi abbia fatto conoscere la tua famiglia, abbiamo parlato del valore che ci diamo e quindi è stata una grande dimostrazione, mi hai fatto entrare nel tuo mondo. Sei bellissima e ti penso molto.