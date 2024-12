video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, Fabio Cannone accusa Gemma Galgani: “Bugiarda e falsa” Le anticipazioni delle nuove puntata di Uomini e Donne. Fabio Cannone avrebbe attaccato Gemma Galgani con parole poco lusinghiere e si sarebbe difeso dopo la segnalazione arrivata sul suo conto. La loro relazione è finita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Nella registrazione di martedì 3 dicembre si sarebbe aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda che ha visto protagonisti Gemma Galgani e Fabio Cannone. Ricordiamo che a seguito di una segnalazione che accusava Fabio di avere una compagna in Spagna, Gemma ha chiuso il loro rapporto e il cavaliere ha lasciato lo studio. Ecco cosa è successo dopo.

Fabio Cannone attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 3 dicembre ci sarebbe stato un nuovo capitolo del rapporto ormai concluso tra Gemma Galgani e Fabio Cannone. Quest'ultimo avrebbe scritto una lettera che sarebbe stata letta da Maria De Filippi "in cui dice che Gemma è una donna falsa, bugiarda e che vuole fare spettacolo". L'uomo avrebbe anche sostenuto che la donna indicata come la sua compagna, in realtà sarebbe la partner di suo cugino. La frequentazione con Gemma sarebbe ormai definitivamente chiusa.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca e Michele

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Martina avrebbe baciato Gianmarco, causando il fastidio di Ciro. Poi, però, avrebbero ballato insieme. Maria De Filippi avrebbe espresso il suo appoggio a Martina, perché ritiene che finalmente la tronista stia vivendo il suo percorso nel programma di Canale5 nel modo più appropriato. La conduttrice avrebbe anche invitato i corteggiatori ad accettare la confusione di Martina perché normale. Francesca avrebbe litigato con Francesco, che succesivamente sarebbe stato eliminato da Martina, ormai convinta a proseguire con Ciro e Gianmarco. In questa registrazione non si sarebbe parlato di Michele.