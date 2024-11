video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani scopre che Fabio Cannone ha un’altra donna: il cavaliere lascia lo studio Colpo di scena a Uomini e Donne. Secondo quanto svelano le anticipazioni della puntata registrata giovedì 28 novembre, Gemma Galgani avrebbe ricevuto una segnalazione su Fabio Cannone. La reazione del cavaliere del Trono Over. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative al Trono Classico e al Trono Over. Giovedì 28 novembre è stata registrata una nuova puntata del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni svelano un colpo di scena che riguarda Gemma Galgani. L'idillio con Fabio Cannone si è interrotto bruscamente. Sul cavaliere l'ombra di un'altra donna.

Segnalazione su Fabio Cannone, Gemma Galgani lo smaschera

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne registrata giovedì 28 novembre ci sarebbe stato un inaspettato colpo di scena. Gemma Galgani avrebbe ricevuto una segnalazione su Fabio Cannone. Secondo quanto appreso dalla dama del Trono Over, il suo corteggiatore avrebbe una fidanzata in Spagna. Per tutta risposta, l'uomo avrebbe detto di non consentire a Gemma di ispezionare la sua vita. Non avrebbe smentito la segnalazione ricevuta. Al contrario, si sarebbe alzato e avrebbe lasciato lo studio. Gemma lo avrebbe seguito e non sarebbero più rientrati per il resto della puntata. Venerdì 29 novembre ci sarà un'altra registrazione. Per Barbara De Santi sarebbero scesi due nuovi corteggiatori e lei avrebbe deciso di conoscerli entrambi. Puntata impegnativa anche per Diego. L'uomo avrebbe condiviso un'intimità con Sabrina, ma sarebbe uscito anche con Cristina. A questo punto, entrambe avrebbero messo fine alla conoscenza con Diego.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca e Michele

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i tronisti Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Martina sarebbe uscita con Gianmarco e con Ciro. Con il primo avrebbe allestito l'albero di Natale e avrebbe trascorso una bella esterna. Su Ciro, invece, la tronista avrebbe manifestato dei dubbi, sostenendo di vederlo cambiato. Michele sarebbe uscito con Amal, anche se la corteggiatrice sarebbe apparsa distante con lui. Francesca non sarebbe stata presente in puntata.