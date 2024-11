video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, il bacio di Gemma al gusto di cioccolata e la segnalazione sul tronista Alessio Baci, liti e segnalazioni nelle anticipazioni di Uomini e Donne. Dalla passione di Gemma Galgani e Fabio, alle foto che segnalerebbero la presenza del tronista Alessio Pecorelli in un locale con una ragazza.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 18 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio al Trono Classico e al Trono Over. Secondo quanto rivelano le anticipazioni, la registrazione sarebbe stata decisamente movimentata, tra baci, liti e segnalazioni.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne

Le anticipazioni del Trono Over diffuse da Lorenzo Pugnaloni svelano che Gemma Galgani ha avuto finalmente il suo momento di romanticismo. La dama e Fabio si sarebbero scambiati un bacio in esterna. Tina Cipollari avrebbe avuto da ridire anche su questo e avrebbe attaccato Gemma perché – a suo dire – il bacio non sarebbe stato abbastanza passionale perché sarebbe avvenuto con della cioccolata in bocca. L'opinionista, poi, avrebbe richiesto e fatto trasmettere un video che riassume le relazioni avute da Gemma nello studio di Uomini e Donne. Spazio, poi, alle sfilate. A primeggiare sarebbe stata Gloria. Quest'ultima sarebbe anche uscita con Maurizio. Per Mario, invece, sarebbero scese tre nuove corteggiatrici, ma Cusitore avrebbe deciso di non tenerle.

Anticipazioni Trono Classico, cosa è successo a Martina, Francesca, Michele e Alessio

Veniamo al trono classico e agli sviluppi per i quattro tronisti Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Michele avrebbe convinto Amal, che si era eliminata, a tornare. Nonostante il tronista l'abbia rivoluta in studio, avrebbe fatto l'esterna con Mary e tra loro ci sarebbe stato un bacio. Veronica, corteggiatrice di Longobardi, avrebbe deciso di lasciare il programma. Sarebbe arrivata anche una segnalazione su Alessio Pecorelli, qualcuno avrebbe sostenuto di averlo visto in compagnia di una ragazza estranea al programma. I due sarebbero stati avvistati in alcuni locali. Nella stessa registrazione, Alessio avrebbe baciato Giorgia. Le corteggiatrici, alla luce della segnalazione, avrebbero protestato e chiesto chiarezza. Quindi sarebbero usciti dallo studio sia le corteggiatrici che il tronista per vedere le foto allegate alla segnalazione. Non si sarebbe parlato di Martina De Ioannon e di Francesca Sorrentino.