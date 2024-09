A Unomattina osteopata scrocchia il collo del conduttore, Vianello: “La stessa manovra mi causò un ictus”

video suggerito

Durante la puntata di venerdì 13 settembre di Unomattina, un osteopata ha svolto una manovra sul collo del conduttore Massimiliano Ossini. Una manovra che non è passata inosservata a Andrea Vianello, che ha commentato su X l'accaduto. Nel 2019, il giornalista e conduttore era stato colpito da un ictus a causa della stessa manovra, che per questo oggi reputa grave e pericolosa.

Le parole di Andrea Vianello

"Stamattina a Unomattina un osteopata ha scrocchiato il collo del conduttore in diretta", ha raccontato Vianello su X spiegando quanto visto in diretta, venerdì 13 settembre, nel programma condotto da Massimiliano Ossini. Una manovra che ha fatto storcere il naso al giornalista, che cinque anni fa era stato colpito da un ictus a causa della stessa manipolazione. "Secondo i medici mi ha causato la dissecazione della carotide e l’ictus, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e pericoloso".

L'ictus che colpì Vianello nel 2019

Il giornalista, ex direttore di Rai3, nel febbraio 2019 era stato colpito da un ictus, che lo aveva costretto a un ricovero e a una operazione d'urgenza. Per un periodo aveva anche perso l'uso della parola. L'ictus, aveva raccontato Vianello, spiegando quanto riportato dai medici, poteva essere stato legato a una seduta di manipolazione al collo a cui si era sottoposto poco tempo prima. "Io ne avevo fatta una poco prima che avessi l'ictus. Non avevo colesterolo e non c'era altro motivo perché mi colpisse, se non un problema meccanico, anche se non ci sono certezze. Non ci sono numeri su questo, ma c'è l'esperienza dei neurologi, dicono che può succedere ed è una cosa che pochi sanno", aveva raccontato nel suo libro.