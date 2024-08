video suggerito

Vittorio Brumotti morso per due volte dal ragno violino: "Febbre a 41, sono stato male per diversi giorni" Vittorio Brumotti racconta di essere stato morso dal ragno violino per due volte: "Sono stato male diversi giorni". L'inviato di Striscia la notizia spiega di aver inizialmente sottovalutato la situazione.

"Anche io sono stato morso dal ragno violino. Non una ma ben due volte" racconta Vittorio Brumotti durante un collegamento nel corso della trasmissione di Pomeriggio Cinque News. Il ciclista e inviato di Striscia la notizia ha rivelato di aver inizialmente sottovalutato il morso, per poi trovarsi a fare i conti con le conseguenze: "Il mio polpaccio era diventato quattro volte più grande".

Vittorio Brumotti morso dal ragno violino: "Avevo sottovalutato la situazione"

Nello studio di Pomeriggio Cinque News vengono proiettate le foto dei morsi di ragno violino ricevuti da Vittorio Brumotti. La conduttrice lo anticipa specificando che non si è trattato di un'esperienza semplice e poi gli chiede se abbia provato dolore. "Mi è capitato per ben due volte. Purtroppo il ragno violino ha avuto la sfortuna di pizzicare me e ora avrà il mio virus" scherza il ciclista. Gli viene chiesto come si sia accorto che si trattasse proprio del ragno violino: "Io vivo di pericoli e di tutte le situazioni e questa l'ho presa sottogamba. Ad un certo punto ho iniziato a grattare la crosticina. Il polpaccio mi era diventato quattro volte più grande e ho chiamato subito il centro antiveleni di Pavia. Sono stati bravissimi e velocissimi nell'indicarmi le istruzioni per trattare questo tipo di morso".

Vittorio Brumotti: "Ho avuto la febbre a 41. Sono stato male per diversi giorni"

L'inviato di Striscia la notizia spiega come l'aiuto dei medici e del centro antiveleni sia stato fondamentale. Brumotti racconta quali conseguenze ha avuto il morso di ragno di violino su di lui: "Sono stato male diversi giorni. Ho avuto la febbre a 41.7 e mi sono scatenate una seria di cose". Poi scherza con la conduttrice sulle modalità che ha adottato per difendersi dai morsi: "Adesso giro con la ciabatta a portata di mano"