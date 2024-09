video suggerito

Vira Carbone: “Stavo per strozzarmi, mi sono salvata grazie alla mia rubrica in Tv” Da anni conduce “Buongiorno Benessere”, un programma che parla di medicina in modo facile e chiaro. Ora, quelle nozioni le sono servite per salvarsi la vita: “È la seconda volta che mi capita, me la sono vista brutta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da dieci anni conduce il programma Buongiorno Benessere, che affronta temi di medicina in modo semplice e positivo. Adesso, le nozioni di primo soccorso di cui spesso parla in televisione le hanno salvato la vita: Vira Carbone, conduttrice storica dello spin-off di Uno Mattina, stava per strozzarsi. "Ma la mia rubrica ha funzionato e sono riuscita a risolvere questo brutto imprevisto", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. Galeotta fu una mandorla: "È la seconda volta in vita mia che succede, me la sono vista brutta", ha precisato Carbone. Per sua sfortuna, la conduttrice non è nuova a questo tipo di episodi. Proprio per questo, ha voluto che le nozioni di primo soccorso fossero uno dei focus della nuova stagione del programma.

L'ipocondria di Vira Carbone

Buongiorno Benessere va in onda da ormai dieci anni e tornerà sabato 21 settembre alle 10.30 su Rai 1. Era il 2014 quando Carbone scelse un format che le permettesse di portare sul piccolo schermo un argomento delicato come la medicina, affrontandolo in modo chiaro e alla portata di tutti: "La mia idea è stata rompere per la prima volta con il linguaggio classico dei programmi che parlavano di medicina. Io ho deciso di affrontarla con il sorriso", ha continuato la giornalista. Nel corso del tempo, ha portato in studio giornalisti di spessore, ma anche medici esperti che hanno trattato argomenti importanti.

Vira Carbone in una puntata di "Buongiorno benessere" sull'alluce valgo

Tra quelli che le stanno più a cuore, come anticipato, c'è quello di primo soccorso: "Spiegheremo a tanti telespettatori che, in caso di necessità, oltre a chiamare immediatamente il medico ci possono essere diverse azioni capaci di risolvere tante piccole emergenze". In questo modo, Carbone spiega di combattere la sua stessa ipocondria, ossia il disturbo eccessivo riguardo la propria salute, una condizione comune a milioni di italiani: "Ero tipo il malato immaginario. Approfondendo, io queste paure so di averle vinte e ancora oggi mi applico moltissimo in tutto quello che faccio", ribadisce.

Il rammarico della gaffe sui clisteri

Nella scorsa stagione, era diventata virale una gaffe di Vira Carbone sui clisteri. La conduttrice stava spiegando, con l'aiuto di un esperto, il loro corretto funzionamento. Quando, cercando un sinonimo della parola "clistere", disse: "Certo, allora…pompe, pom***i…ehm pompine e pompette non servono". La padrona di casa si accorse immediatamente dell’errore, tanto da avere provato a rimediare in diretta ma il filmato fece subito il giro della rete. Ora, al Corriere, ha raccontato di aver vissuto male quell'episodio:

La cosa incredibile è che una giornalista che studia, che si impegna da anni, sia diventata famosa per una stupidata piuttosto che per il contributo che do al servizio pubblico in termini di impegno e di lavoro. Sono onesta: per le prime 24 ore ero molto angosciata. Vedevo i meme, il fatto che il video fosse finito ovunque e trovavo profondamente triste quello che mi era accaduto. Avevo visto tutti i miei sacrifici distrutti per una stupidaggine, per un lapsus dovuto al mio vizio di usare i vezzeggiativi. Poi però mi sono appunto detta che era stato quello, un lapsus. Mi sono auto assolta e ho iniziato a ridere.